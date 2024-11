Lottizzazione Pineta, Comune condannato 

Strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico, fognature e impianti della lottizzazione “La Pineta” di Villasimius dovranno essere presi in carico dal Comune entro 210 giorni, circa sette mesi. In caso contrario provvederà un commissario già individuato nel direttore del servizio del Genio civile della Regione. Lo stabilisce una sentenza della Prima sezione del Tar Sardegna che ha accolto il ricorso presentato da alcuni residenti che chiedevano di sancire l’obbligo dell’Ente di acquisire le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione di Campulongu autorizzata negli anni Ottanta.

Il ricorso

A presentare il ricorso, firmato dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, sono i lottizzanti Giorgio Cardia, Marco Spiga, Marco Matta, Fabiana Anedda, Franco Panzali, Maria Gabriella Secci, Giovanni Antonio Meloni, Giampaola Frigau, Fabrizio Defraia, Maria Teresa Licheri e Omero Pittau. Il Comune, dal canto suo, ha deciso di non costituirsi in giudizio, attendendo così la decisione del collegio presieduto dal giudice Marco Buricelli (a latere Oscar Marongiu e Gabriele Serra). I privati sollecitavano l’adozione degli atti necessari per la presa in carico da parte del pubblico delle opere realizzate dopo la cessione stipulata il 24 febbraio 1989 con la quale cedevano 14.630 metri quadrati di aree: 2.133 metri quadri di strade, 1.549 di parcheggi, 10.668 di verde e urbanizzazioni secondarie.

La sentenza

«Il ricorso va accolto», scrivono i giudici nella sentenza, «con la conseguente condanna del Comune a provvedere alla presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione». Il Tar, vista la complessità degli atti da compiere e il lungo tempo trascorso, ha concesso 210 giorni per completare gli atti, indicando anche che un commissario si sostituirà agli uffici in caso di «infruttuoso decorso del termine assegnato all’Ente per ottemperare».

Non solo. Il commissario potrebbe procedere anche a fare realizzare le «infrastrutture mancanti» o a completare quelle esistenti, nominando anche i tecnici per collaudarle così da acquisire poi tutto a patrimonio comunale.

Sarà dunque necessario accertare la conformità delle opere già realizzate con la convenzione di lottizzazione e, se non dovessero esserlo, valutare se sono funzionali alle necessità dell’insediamento. In alternativa, saranno effettuate le modifiche – anche in surroga ai lottizzanti – se necessario escutendo le fideiussioni. Il Comune è stato condannato a pagare tremila euro di spese processuali.

