Lottizzazione Melis, arriva la luce 

La lottizzazione Melis nei primi tempi è stata fornita dell’energia grazie a un'utenza di cantiere, una situazione precaria che ha creato ulteriori disagi per gli abitanti, i quali per diversi anni sono addirittura rimasti totalmente al buio. «Al momento dell'approvazione della lottizzazione, circa 20 anni fa, sono sorti i primi problemi, infatti, non era stata prevista l'area per la realizzazione della cabina Enel – spiega ancora l’assessore -. I lottizzanti, dopo aver investito i risparmi per la propria casa, avevano fatto un grande sforzo acquistando da un privato un'area verde adiacente, al fine di reperire i metri quadrati mancanti per il calcolo degli standard urbanistici richiesti». Nel 2016, quando Mereu era assessore all’urbanistica con la Giunta Pulga aveva inoltre presentato la variante urbanistica al piano di lottizzazione per l'installazione della cabina, poi approvata dal Consiglio comunale.

Per anni al buio, abbandonata al suo destino tra sterpaglie, rifiuti e vandali, la lottizzazione “Melis e più”, in vico della Pace, nelle vicinanze del cimitero, definita dagli stessi residenti “terra di nessuno”, da qualche giorno ha finalmente l'illuminazione pubblica.

«I cittadini l’aspettavano fin dai tempi in cui è nato il piccolo quartiere – afferma l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu -. Ora è stato eseguito il collaudo, l'impianto è stato preso in carico da Enel Sole che dovrà anche occuparsi della sua gestione e manutenzione».

L’attesa

Problema risolto

«Oggi possiamo dire con felicità che il quartiere è finalmente dotato di un servizio pubblico essenziale prosegue l’assessore -, ma soprattutto l’attuale amministrazione sta riqualificando l’intera area circostante, grazie agli interventi ora in corso per l’ampliamento del cimitero, con la nuova viabilità che darà vita anche a un polmone verde, il parco della memoria, a pochi metri da vico della Pace».

I vandali

Resta, però, ora da fare un ultimo sforzo per collaudare definitivamente la lottizzazione e ridare dignità al quartiere, realizzando le aree verdi negli spazi oggi abbandonati in fondo alla via, diventati il rifugio ideale per giovani e meno giovani annoiati che, lontano da occhi indiscreti, si riuniscono lì notte e giorno a bere, fumare, danneggiare auto e arredi pubblici. Sono anni, infatti, che i residenti, terrorizzati, chiedono un intervento concreto dell’amministrazione perché quella zona diventi realmente vivibile. «L’illuminazione pubblica è stata solo un primo passo per ridare decoro e rispettabilità alla zona, per tutto il resto la nostra amministrazione ci sta lavorando, non abbiamo dimenticato la lottizzazione e speriamo di poter dare a breve ulteriori risposte positive agli abitanti di questo quartiere», conclude Mereu.

