Lottizzazione bloccata, terreni in svendita 

Assemini, vendesi area edificabile. Annunci immobiliari a prezzi stracciati per i terreni in attesa di una lottizzazione mai partita. L’area di espansione residenziale in località Cuccuru Macciorri è una zona di pianificazione integrata e riqualificazione urbana in sospeso da tre anni. Era prevista anche l’attivazione di uno sportello di sostegno a cittadini, imprese e chiunque fosse interessato alla nascita del nuovo futuristico quartiere. Rimasto sulla carta e nei prezzi da svendita immobiliare.

Il piano

Risale a febbraio 2021 la pubblicazione nel Buras del programma integrato Cuccuru Macciorri, precedentemente adottato in consiglio comunale. Già previsto nel Puc del 2015, il progetto guida è nato dalla collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università di Cagliari ed è stato ultimato nel 2020.

La zona interessata: una vasta area interna all’abitato racchiusa tra la Statale 130 e la Pedemontana. Previsti 1.800 abitanti, 44 ettari di estensione di cui 20 per spazi verdi, sport e intrattenimento, 250mila metri cubi di volumi residenziali, 40mila metri cubi di attività produttive e 40mila metri cubi di servizi pubblici. Un quartiere modello con diversi obiettivi: sostenibilità, densità insediativa bassa, spazi verdi elevati, rispetto dei vincoli idrogeologici e archeologici. Forse l’ultima possibilità di espansione per una cittadina ormai in un calo demografico.

I cittadini

Intanto i proprietari terrieri continuano a pagare l’Imu mentre alcune strade cedono. Così, scontenti e sfiduciati, cercano di vendere i propri lotti. Parla Natalino Deidda, 73 anni, cittadino: «Si parlava di urbanizzare Cuccuru Macciorri già trent’anni fa. Prima ancora che fosse approvato il progetto dalla Regione, nel 2020 l’allora amministrazione approvava le aliquote Imu e chiedeva gli arretrati dal 2015 al 2019. Avremmo voluto costruire casa in un quartiere moderno, adesso ci troviamo a pagare una tassa sul nulla. E alcuni di noi sono costretti a svendere terreni dal valore di 500 euro al metro quadro a meno di 100 euro».

Anche altri proprietari sarebbero soddisfatti se il progetto venisse ripreso in mano: «La scelta di vendere il terreno acquistato come investimento da mio padre 25 anni fa - dichiara Michele Piras, 40 anni, cittadino - è nata dalla stanchezza di attendere le promesse fatte e mai mantenute. Pago l’Imu su qualcosa di cui non posso usufruire e ho paura che, se un giorno dovesse ripartire il progetto, le spese di urbanizzazione sarebbero elevate».

Dal Comune

L’ex assessore all’Urbanistica Gianluca Mandas dichiara: «Durante i miei nove di mandato sono stati approvati il Puc, i piani guida delle aree di espansione e tre piani attuativi di lottizzazione, tra i quali Cuccuru Macciorri comparto 1. Per quest’ultimo, qualche mese fa, è stata accolta una lottizzazione residenziale. Chiunque oggi voglia investire in ambito edilizio ad Assemini può contare su regole chiare e certe». L’Imu? Ritengo che i cittadini dovrebbero pagare quando nasce la lottizzazione e non prima, poiché così è una tassazione sulle intenzioni. Quello che il Comune potrebbe fare è mantenere le tariffe al minimo e valutare una riduzione delle aree edificabili qualora il fabbisogno abitativo non sia più in linea con le previsioni del 2015».

