Lottizzazione abusiva vista mare 

Sigilli a una lottizzazione con vista sul mare di Museddu. Il Comune di Cardedu ha disposto un’ordinanza con cui vieta la prosecuzione delle opere avviate di recente in un tratto che ricade in area di salvaguardia ambientale, quelle che il linguaggio urbanistico chiama zone H. L’ente sostiene che si tratti di una lottizzazione abusiva e alle sei delle sette persone destinatarie del provvedimento (la settima è il proprietario del lotto) intima l’immediata interruzione dei lavori e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e degli interventi realizzati sulla base delle stesse entro 30 giorni. Della faccenda sono stati avvertiti anche carabinieri e forestale. Nel caso i comproprietari dell’area non dovessero smantellare le opere nel termine intimato, la questione finirà direttamente alla Procura della Repubblica di Lanusei.

La vicenda

Tutto è iniziato con un sopralluogo della polizia locale in un terreno che ricade nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia. Tra il 5 maggio 2022 e il 15 marzo scorso, sei persone hanno presentato l’autocertificazione a zero giorni per comunicare l’inizio dei lavori: la posa in opera di strutture precarie con termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale si sono presentati nell’area per incrociare la veridicità delle dichiarazioni e gli interventi in corso. «Contrariamente a quanto dichiarato da tutti i richiedenti con le autocertificazioni - recita l’ordinanza comunale - gli interventi proposti ricadono in zona H di salvaguardia sia del Puc approvato che del Puc adottato e non in zona agricola E». I richiedenti sostenevano fosse una zona agricola. Il Comune, planimetrie alla mano, fuga qualsiasi dubbio in merito alla geografia urbanistica: «L’intero mappale è stato suddiviso in più lotti identificati realizzando di fatto una lottizzazione abusiva mista».

Obbligo rimozione

All’interno del lotto finito sotto la lente d’ingrandimento di agenti e tecnici, i comproprietari hanno realizzato diversi interventi, tra cui sei prefabbricati lignei dotati di ruote e appoggiati al suolo con blocchi in calcestruzzo e relativi allacci e predisposizioni idrico-fognario ed elettrico. Se non dovessero essere rimossi l’ipotesi di reato al vaglio della Procura sarebbe lottizzazione abusiva.