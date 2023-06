L’ottimista perché sì: Vargiu diventa “Il sognatore errante” 

L'importante è crederci. Sempre. Anche quando la vita ti riempie di mazzate e tutto sembra andare per il verso sbagliato. “Il sognatore errante: To beat or not to beat?”, il nuovo spettacolo di e con Silvano Vargiu, scherza sull’inguaribile ottimismo di un attore che continua a sperare in un futuro radioso mentre, intorno, tutto sembra volerlo indurre a lasciar perdere.

Prodotta dai Cantieri d’Arte Teatro della Chimera, la piéce ha registrato il tutto esaurito per l’anteprima di ieri, riservata a un pubblico selezionato nella Case Rotonde di Lanusei. In scena, Silvano Vargiu con la collaborazione tecnica di Francesca Nieddu. Il vero debutto avverrà molto probabilmente a fine luglio.

In una sorta di racconto a cornice, l’eccentrico protagonista intreccia la sua vicenda con quelle di due personaggi a lui molto simili, Don Chisciotte e Pangloss, il filosofo del Candide, anch’essi paladini di un inguaribile ottimismo. L’attore è un “outsider del panorama culturale nostrano” che cerca di resistere con ostinazione alle mille difficoltà del suo mestiere, smanioso di affermare la propria Arte con una passione che spesso porta a esiti grotteschi. Tragicommedia pop, “To beat or not beat?” si nutre anche di citazioni, da quella shakespeariana del titolo ai già citati personaggi di Cervantes e Voltaire, con richiami anche a film e serie tv. Vargiu, perfettamente a suo agio nei panni dell’attore che combatte i mulini a vento di oggi, interpreta con disincanto e la necessaria ironia i sentimenti di chi continua a provarci, nonostante tutto.

Nata durante la pandemia, l’idea della piéce è stata molto influenzata dal clima dell’epoca, con la gente a cantare sui balconi e gli striscioni che recitavano “Andrà tutto bene”. Così non è stato, anzi, ma continuare a credere che tutto andrà bene anche quando i segnali sono esattamente contrari è forse l’unico modo per continuare a vivere in questo mondo cinico e impietoso. Crederci sempre, prendendosi anche in giro.

RIPRODUZIONE RISERVATA