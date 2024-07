Lotti venduti, in cassa 800mila euro 

Erano attesi almeno 721mila euro, ne sono arrivati quasi 150mila in più. Un’altra salutare boccata d’ossigeno per le casse civiche: il Comune ha aggiudicato altri quattro lotti edificabili nella borgata marina di Torregrande per un importo totale di 868mila euro. In tutto 991 metri quadri di superficie, classificati urbanisticamente in zona B3.b (completamento residenziale). Il terreno più esteso è quello situato tra le vie Millelire e dei Pescatori: 735 metri quadri messi all’asta a un valore di partenza di 404mila 205 euro e venduti all’unico offerente a 451mila 600 euro.

Le offerte

In cinque hanno cercato di accaparrarsi l’appezzamento di 352metri quadri tra via Millelire e via dei Catalani che, partito da una base di 193mila 600 euro, è stato assegnato a 256mila. Altre quattro offerte sono arrivate per un lotto da 165 metri quadri in via Millelire, proposto a 99mila euro e portato a rialzo fino a 120mila 509 euro. L’ultimo terreno, il più piccolo (44metri quadri) è stato conteso da dodici pretendenti: alla fine è stato aggiudicato a 40mila 185 euro, sedicimila in più rispetto al prezzo di partenza.

Il tesoretto e le spese

La soluzione dell’annoso problema degli usi civici sembra aver risvegliato il mercato nella borgata marina, dove già a febbraio erano stati venduti altri tre immobili in via dei Pescatori, da tempo inseriti nel Piano delle alienazioni. Allora l’operazione aveva fruttato oltre 500mila euro, stavolta qualcosa di più che il Comune potrà utilizzare per far quadrare i conti in Municipio. Le spese d’altronde non mancano e il tesoretto appena messo insieme grazie all’alienazione dei quattro lotti potrebbe risolvere, almeno in parte, la grana relativa alla bonifica della discarica di Pauli Mattauri. L’amministrazione civica (lo ha stabilito una sentenza del Tribunale civile) deve risanare il terreno tra Silì e Fenosu avuto in concessione da un privato come deposito di materiali inerti. Una cifra precisa ancora non c’è, ma che il conto possa superare il milione di euro è un’ipotesi più che plausibile, considerato che la perizia (redatta ormai quindici anni fa) già parlava di 830mila euro. Nel frattempo i costi sono lievitati e le voci da mettere in elenco sono aumentate. Lo scorso febbraio, poco dopo la nomina del commissario ad acta Raffaele Melette, incaricato dal Tar di portare avanti la pratica, il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio da 100mila euro per avviare le attività propedeutiche alla bonifica: spiccioli se si considera che solo il servizio di indagine geofisica e la progettazione definitiva per la chiusura della discarica hanno un costo di 97mila euro.

Il patrimonio

La vendita dei lotti a Torregrande, insomma, arriva come una manna dal cielo. E intanto il patrimonio immobiliare della borgata si alleggerisce, mentre sul groppone dell’amministrazione civica restano ancora decine e decine di proprietà cittadine di cui da anni prova a liberarsi ma senza successo.

