Lotti nella zona Pip: un nuovo bando 

Si avvia perso una soluzione la vicenda delle dieci botteghe di transizione, di proprietà comunale, che si trovano nella zona Pip in località Cort'e Semuccu. Presto ci sarà un bando per assegnare gli spazi di via Francesca Sanna Sulis.

«Siamo soddisfatti che si siano dati gli indirizzi agli uffici sia per effettuare una ricognizione delle botteghe libere e riconsegnate dai precedenti affittuari, sia per predisporre il bando di assegnazione - dice l’assessora con delega alle Attività produttive Stefania Atzei - le richieste pervenute al comune sono numerose e ci sono tante attività che aspettano di avere la loro sede».

Con questa decisione l’amministrazione comunale di Guspini punta a incentivare e semplificare l’accesso alle imprese di nuova formazione e favorire il sistema economico e produttivo locale. Le botteghe di transizione sono concesse per cinque anni e nel bando saranno favorite le imprese con un’impronta green, l’imprenditoria femminile e quelle che avranno sede legale entro i confini guspinesi: queste attività avranno maggiore punteggio.

Il canone di locazione sarà inoltre agevolato per i residenti nel comune montano: due euro per metro quadrato di superficie anziché 4 euro.

«Si tratta di un’altra importante azione – conclude l’assessora Stefania Atzei - che vuole valorizzare e supportare tutti i progetti di sviluppo economico nella nostra zona industriale»