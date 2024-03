Lotti: «Dopo 7 anni è finito l’incubo che mi ha travolto»  

Onorevole Lotti, può spiegare il significato intrinseco di un’assoluzione con formula ampia?

«Ringrazio per il titolo di onorevole, lo sono stato con orgoglio ma oggi sono fuori dal Parlamento per un processo che si è risolto, alla fine di un percorso durato sette anni e mezzo, con un’assoluzione piena», risponde tutto d’un fiato. «Se dovessi parlare di significato intrinseco, direi che dobbiamo avere fiducia nella magistratura giudicante e nei procuratori che fanno il proprio dovere con zelo. Ma dobbiamo agire a livello politico per cercare di evitare un incubo come quello che mi ha immotivatamente travolto».

Luca Lotti, già strettissimo collaboratore di Matteo Renzi, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex ministro dello Sport, è sollevato. L’incubo di cui parla era cominciato nel 2016, con le dichiarazioni del “grande accusatore” Luigi Marroni, ad di Consip: affermò che Luca Lotti ed Emanuele Saltalamacchia, ex comandante della Legione Toscana dei Carabinieri, lo avevano informato che la Procura partenopea stava indagando sulla centrale di acquisto nazionale.

Sette anni di attesa: lei e il padre di Matteo Renzi assolti. Perché è finito dentro il caso Consip?

«Stando alla sentenza del tribunale di Roma, per l’attività di due carabinieri (che per questo sono stati condannati) e per versioni contrastanti di una persona che non è stata neppure indagata. Forse anche perché l’impegno di rinnovare il Paese, portato avanti dal nostro Governo, ha dato fastidio a qualcuno».

E perché la vicenda processuale è durata così tanto?

«Perché questi sono i tempi della giustizia. Vorrei dire una cosa: c’è stata una giudice che davanti alla prospettiva di un tecnicismo che avrebbe portato alla prescrizione, ha avuto la volontà di andare a sentenza accertando la mia innocenza. L’altro lato della medaglia è che io, ritenendomi per certi aspetti un privilegiato, sono riuscito a resistere per un periodo così lungo potendomi avvalere di due validi professionisti quali il professor Coppi e la dottoressa Ester Molinaro. Ma mi domando: un cittadino che si trovasse nelle mie stesse condizioni, cosa potrebbe fare? ».

Che cosa si è perso o crede di essersi perso?

«Un capitolo importante della vita politica. Quando ho saputo, dai giornali, di essere indagato ero ministro. Oggi sono fuori dal Parlamento. A testa alta, con serietà e fiducia nel futuro. Ma non auguro quello che mi è successo a nessuno».

Con Renzi tutto chiarito?

«Con Matteo non c’era molto da chiarire. Le nostre strade si sono separate per visioni divergenti. Io ho preferito rimanere nel Pd, lui ha scelto per una nuova avventura».

Come mai il renzismo, alla fine, non ha attecchito?

«Non so se ha senso parlare di renzismo, sicuramente quel nostro periodo storico ha pagato la mancanza di esperienza. Eravamo giovani quando siamo entrati a Palazzo Chigi, pieni di idee ed entusiasmo. Non abbiamo percepito la capacità di resistenza di poteri consolidati che di cambiare proprio non ne sentivano il bisogno».

Lei è stato a capo dello staff di Renzi fin dal 2006. Tornerà lui a capo del centrosinistra, prima o poi?

«Bisogna riconoscere a Renzi la capacità di visione e una dialettica politica da fuoriclasse. Non so se il futuro gli riserverà una nuova opportunità di guidare un esecutivo, se non qualcosa di più. Una delle lezioni che ho imparato negli anni è che in politica vale il principio del “mai dire mai”».

Intanto, per non sbagliare, il nome di Luca Lotti è ancora associato al Pd. Come mai non ha aderito a Italia Viva?

«Per una forma di rispetto nei confronti del mio elettorato e di coerenza di un impegno assunto. Purché il Pd mantenga una propria identità basata sui valori fondanti e tra questi il garantismo che nel mio caso, da tanti, è stato rinnegato».

Si sente riabilitato da questa assoluzione?

«Mi sento innocente come sapevo di esserlo. Riabilitato è una parola che non mi piace».

Allora, come si sente?

«Come sono sempre stato».

Tornerà subito in campo, magari alle Europee?

«Non ci sono le condizioni nell’immediato. La politica è passione e pure impegno. E in una comunità ci sono dei passaggi che devono maturare prima di prendere una direzione precisa».

Che rapporto ha con la Sardegna?

«È la mia seconda casa, una terra che amo e che frequento anche con i miei figli quando posso. Mi rigenera, mi aiuta a pensare con i suoi spazi infiniti e con la saggezza dei suoi abitanti. Mia zia era di Luras, è mancata un anno fa dopo una lunga malattia, conservo ancora i suoi messaggi di quei giorni difficili. Oggi so che è felice».

Da ministro dello Sport lei si è battuto per il nuovo stadio di Cagliari. Si riuscirà a sbloccare anche le ultime pratiche?

«Me lo auguro perché il calcio oggi ha bisogno delle infrastrutture: lo pensavo da ministro e lo penso ancora oggi».

Nell’Isola il centrosinistra ha vinto con il Campo largo. Uno schema da riproporre su scala nazionale?

«Il Campo largo è una delle opzioni sul tappeto per battere il centrodestra ma credo che, a livello di amministrative, si debba riflettere caso per caso. L’elezione alla carica di presidente della Regione di Alessandra Todde, alla quale vanno i miei auguri per un lungo periodo di buongoverno in favore dei sardi, è stato un passaggio importante. I risultati dell’Abruzzo invece invitano a una più profonda riflessione».

E Alessandra Todde riuscirà a governare nonostante un successo risicatissimo?

«Ha vinto. Di misura, ma ha vinto. Quindi è legittimata a governare. Non mi permetto suggerimenti vista la sua esperienza anche parlamentare. Mi limito a ricordare che quando si ha alle spalle una coalizione, si devono portare avanti i progetti che servono al territorio mettendo da parte i personalismi, ma lei queste cose le sa meglio di me».

RIPRODUZIONE RISERVATA