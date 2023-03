Lotti di via Lussemburgo,  primi passi verso la vendita 

Se non si giungerà ad un accordo si procederà comunque per via legale attraverso esproprio urgente trattandosi di zona stradale a rischio, «sia per la ristrettezza della carreggiata che per l’alta viabilità anche notturna e la mancanza di segnaletica stradale». I terreni sono inclusi in zona inquadrata nel piano regolatore comunale come zona S (Area e servizi pubblici o di uso pubblico).

L’auspicio è quello «di arrivare a un accordo in tempi rapidi perché se le cose dovessero protrarsi per le lunghe, gli avanzi del bilancio potrebbero essere utilizzati tempestivamente per altre iniziative comunali».

«Si è trattato di un incontro non formale» scrive il comitato in una nota, «puramente informativo per favorire un accordo di compravendita tra il Comune e i proprietari. Il sindaco ha esposto subito la situazione specificando che entro maggio si verificherà l’avanzo del bilancio e il suo intento è quello di destinarne circa 250-270 mila euro per l’acquisto di questi terreni».

All’incontro era presente anche una piccola rappresentanza del Comitato dei Quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, con in testa il presidente Mario Sotgiu, che si è occupato di organizzare l’incontro in accordo con il sindaco e il coordinatore della segreteria Franco Olla con la consigliera Luisa Contis.

La maggior parte dei presenti si è detta favorevole sia alla vendita che al prezzo; una sola tra i proprietari si è detta contraria. «Il sindaco ha ribadito alla contestatrice che il prezzo è stato stabilito dall’Agenzia delle entrate ed è identico per tutti i terreni della zona».

La riunione si è conclusa con l’intervento del presidente Sotgiu che ha ricordato come dagli anni 80 i proprietari di questi terreni si siano rivolti al comitato per essere aiutati a vendere il terreno in questione ma nonostante l’impegno prestato, tutto è sempre andato in fumo per disaccordo tra le parti. «Questi terreni gravano economicamente sulle loro tasche» ha detto Sotgiu, «ciascuno di loro ogni anno si trova a dover pagare tra manutenzione del verde e tassa Imu; senza contare che questi terreni sono divenuti luogo di discariche abusive che i proprietari del terreno sono costretti a bonificare onde evitare multe salatissime».

