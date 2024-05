Lotterie e slot, boom allarmante 

L’unica cosa certa è che il banco vince sempre. Inutile illudersi che al prossimo giro di “grattatina” o di slot machine si riesca a recuperare la giocata persa o, peggio, a saldare i debiti o a invertire la rotta di una vita fatta di sacrifici. Spesso ci si accorge dei danni solo quando nel fondo del barile non c’è più niente da grattare. E in questi casi il gioco diventa pericoloso come una droga, ma senza sostanza, e si trasforma in patologia che porta alla depressione, agli stati d’ansia e al suicidio. Un mondo nascosto, difficile da inquadrare perché, dal periodo della pandemia, stanno prendendo piede le scommesse online. L’allarme è rosso, anche perché le ludopatie abbassano l’età delle loro vittime: sempre più giovani,

Il banco sbanca

I cagliaritani sono forti giocatori. Buona parte di 1,3 miliardi di euro che in tutta la Sardegna si spendono ogni anno in scommesse varie e video giochi avviene nel capoluogo. I due terzi di questa somma torna nelle tasche degli scommettitori (pochi), la differenza resta nelle casse dello Stato.

Secondo i dati del 2022 forniti da Agipronews (l’agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), il gioco preferito sono le slot machine e le video lotterie, Awp e Vlt (acronimi di Amusement with Prizes e Video lottery terminal), per i quali i sardi – compresi quindi i cagliaritani – spendono oltre 750 milioni di euro. A seguire i Gratta e vinci e le lotterie, con 307 milioni di euro; il lotto 165 milioni; Superenalotto, Win for life, Eurojackpot e SiVinceTutto con più di 66 milioni di euro. E ancora: le scommesse sportive e virtuali con 52 milioni, Bingo con 27 milioni e i giochi legati all’ippica 1,5 milioni di euro. Numeri da capogiro.

Incassi record

Superato il periodo del Covid, durante il quale le giocate sono calate a causa delle restrizioni, le cifre sono tornate ai numeri record. Michela Mulas gestisce la storica ricevitoria di via Della Pineta, più volte baciata dalla dea bendata. «Da noi il gioco che spopola di più è il Gratta e Vinci, che supera di gran lunga il ricavato dalla vendita di sigarette. In questi giorni registriamo anche un incremento delle puntate del Superenalotto, anche perché il montepremi è molto alto, sfiora i 100 milioni di euro». Non sempre le grandi vincite migliorano le condizioni economiche. «Anni fa - racconta Michela Mulas – un uomo aveva vinto 500.000 euro al Gratta e Vinci. La sua era una patologia e in poco tempo aveva speso in giochi e scommesse la somma. Anzi, giocando e non vincendo più aumentava l’importo delle puntate». Facile indovinare la conclusione. «Fallito, è stato costretto a vendere tutto ciò che aveva».

Come una droga

La ricevitoria di Rino Gaviano, in via Tuveri, è frequentata da poliziotti, avvocati, magistrati e dipendenti pubblici, oltre che da pensionati. «Le giocate si concentrato a inizio o fine mese, quando arrivano le pensioni o gli stipendi. Dal 15 al 25 scendono drasticamente».

Che tipo è il giocatore incallito. «Molti si rovinano, per altri è l’unica speranza per guadagnare. Più perdi più giochi – afferma Gaviano – cercando di recuperare le somme perse. Ma non funziona quasi mai, c’è anche chi ha perso negozi o appartamenti, oltre che la famiglia». Da dietro il bancone ne vede di tutti i colori. «Il gioco per molti è come una droga. Come in crisi di astinenza entrano nel locale, saltano al fila e grattano nervosamente».

