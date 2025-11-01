Lotteria on line, vince tremila euro al mese per vent’anni  

Con una schedina di soli 3 euro, ha indovinato la combinazione vincente che vale per lei e la sua famiglia un autentico “stipendio” di 3.000 euro al mese per i prossimi venti anni. La fortuna ha senza dubbio baciato una donna di 40 anni di Carbonia, sposata, un figlio, operatrice (da precaria) nel settore dell’assistenza socio-sanitaria: in un punto scommesse della città ha vinto al concorso WifForLife. Ha significato per lei subito un assegno di 12 mila euro e, a seguire, il riconoscimento di 3.000 euro al mese a cominciare da adesso e sino al novembre del 2045. Top secret, come sempre in questi casi, in merito al nome della donna. Gli unici contatti li ha il titolare dell’agenzia a cui lei si è rivolta per comunicare di essere in possesso della schedina vincente: «La fortuna – sottolinea Valentino Vadalà, gestore del locale che giorni fa era a Roma con la scommettitrice per firmare i documenti – ha premiato una famiglia che merita: la signora ha già affermato senza ipocrisia che chiaramente la loro vita cambierà, ma che non per questo smetterà di lavorare perché proviene da una famiglia con il culto del lavoro». Considerando le tasse da riconoscere allo Stato (grosso modo il venti per cento) in venti anni alla donna verranno accreditati circa 600 mila euro.

