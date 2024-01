Oggi si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio sarà quello da 5 milioni di euro. Quest’anno sono stati venduti su tutto il territorio nazionale circa 6,6 milioni di biglietti, di cui 81mila in Sardegna: l’8 per cento in più rispetto all’anno scorso. Solo a Cagliari sono stati staccati 27mila tagliandi, a Sassari invece 23mila.