Lotteria di Monte Arcosu, i misteri dell’affare  

Più che una storia, un intrigo. Affari e slot machine, campi di prugne trasformati in paradisi fiscali, fiorenti terreni scippati alle colture agricole, illustri sconosciuti venuti da lontano che mietono affari a gogò e una valanga di milioni in terra sarda. Una minuscola e dichiaratamente «inattiva» società a responsabilità limitata che, di punto in bianco, vince la lotteria del sole, trasforma i suoi diecimila euro, investiti poco prima nel modesto capitale sociale versato allo Stato, in una valanga di denari, milioni di euro, decine di milioni, da intascare grazie ad una firma di Stato. Sono le date, le sequenze, i protagonisti, i divieti azzerati, i vincoli ambientali rasi al suolo, i documenti urbanistici acquisiti e cestinati, a rendere questo affare milionario alle pendici dell’Oasi del Cervo, a ridosso del Monte Arcosu, un «caso» capace di sollevare una cortina fumogena senza precedenti su quanto sta avvenendo nell’Isola di Sardegna.

Lotteria del sole

Il quesito è di quelli da far rabbrividire la trasparenza: come è possibile che una società da 10 mila euro di capitale sociale, la «Ipc Agrivolt srl», ad oggi ancora «inattiva», ottenga un’autorizzazione ministeriale per scaraventare duecento ettari di pannelli fotovoltaici, ben 181.440 lastre di silicio, su un’area vietata in terra sarda? E ancor peggio: come è possibile che sia bastato quel foglio di carta ministeriale per far guadagnare a questi illustri sconosciuti, in un sol colpo, la bellezza di 19 milioni 958 mila euro? Chi sapeva di quella clausola “condizionata” messa nero su bianco nel contratto notarile di vendita di quella minuscola società a responsabilità limitata, siglato il 19 dicembre del 2022 nel Lungotevere delle Nazioni, nello studio del Notaio Monica Polizzano?

Preveggenti in trasferta

E come è stato possibile sottoscrivere un contratto di quella portata, con un anno d’anticipo rispetto alla chiusura dell’iter, e soprattutto dopo aver preso atto della bocciatura della Regione e del Comune? Chi avrebbe mai sottoscritto un atto così impegnativo nonostante il richiamo regionale alle norme che vietavano quel tipo di intervento in terra sarda? La delibera di diniego della giunta regionale è del 31 agosto del 2021. Le affermazioni contenute nel provvedimento amministrativo regionale erano senza appello: non ci sono le condizioni per approvare il progetto. Aver trasferito la procedura sul livello romano avrebbe semmai dovuto ratificare il diniego sardo, supportato da insuperabili vincoli paesaggistici, urbanistici e piani regolatori ben codificati con tanto di confini e divieti. Invece, niente. I signori venuti da San Giovanni Teatino, nell’agro di Chieti, Abruzzo estremo, come se avessero certezza del fatto loro, sono andati avanti. Al Ministero, quello dell’Ambiente, trasformato in pseudo Sicurezza Energetica, sono stati più veloci del solito. La scadenza per le osservazioni del pubblico era fissata per il 9 giugno del 2023. Nemmeno sei mesi dopo, con il via libera della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero staccava il biglietto vincente della “lotteria solare” in terra di Sardegna. È bastata la firma in calce a quel decreto autorizzativo per far “decadere” la clausola dell’articolo tre dell’atto notarile che aveva sospeso i pagamenti del “premio”.

Guadagno del 199.480%

In pratica, i soci di quella società da “quattro soldi”, appena diecimila euro di capitale versato, grazie a quella firma di Stato, diventavano milionari. La percentuale di guadagno rispetto al capitale della società è stratosferica: i signori della «Ipc Agrivolt srl» grazie a quell’autografo statale hanno intascato la bellezza del 199.480% di quanto avevano investito nel capitale sociale. E che a generare quel risultato sia stato quello scarabocchio in calce a quell’autorizzazione governativa non è un’intuizione, lo hanno proprio scritto. All’articolo tre del contratto sottoscritto tra il Lussemburgo e il Lungotevere, la “condizione sospensiva – condizione risolutiva” è disciplinata con tutte le cautele del caso, ma è chiara come poche, senza fronzoli: se il progetto non viene approvato entro il 25 ottobre del 2024 il contratto di vendita è risolto automaticamente.

Pronto all’incasso

L’efficacia della compravendita del cento per cento della IPC Agrivolt «è soggetta al soddisfacimento della seguente condizione “Condizione Sospensiva” entro il Termine (fissato appunto il 25 ottobre del prossimo anno n.d.r.): il Progetto ha raggiunto lo Status Ready to Build », ovvero “pronto per la costruzione”. Una corsa contro il tempo vinta con quasi un anno d’anticipo, nonostante tutti gli elementi vincolanti che avrebbero dovuto portare ad una bocciatura senza appello della scalata alle pendici del Monte Arcosu. Tutto in questa storia di autorizzazioni da negare appare paradossale. Persino il parere dell’organismo tecnico deputato all’esame dei progetti in chiave «Pnrr» fa emergere tutti i divieti presenti sull’area, salvo poi approvare senza colpo ferire l’intera operazione. La Soprintendenza speciale, prima di dare il via libera al progetto, infatti, scrive: «l’impianto per come proposto prevede il coinvolgimento di aree tutelate per legge, nonché di aree vincolate ai sensi del codice Urbani».

Divieti dimenticati

Sono sempre gli uffici di Roma a far rilevare che «l’impianto comprende aree ad utilizzazione agro-forestale così come identificate dal Piano Paesaggistico Regionale le cui previsioni sono cogenti per le aree paesaggisticamente tutelate». Non serve a niente. La conclusione è disarmante: gli elementi rilevanti e insuperabili che avrebbero dovuto portare al rigetto del progetto vengono superati da undici «condizioni ambientali». Lo sbarco in terra sarda ha il lasciapassare, come se con “quattro postille” si potesse spostare Monte Arcosu. Il 13 novembre 2023 il decreto viene firmato da Roma: «È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Sardinia Agrivolt” della potenza di 99,79 megawatt in Comune di Uta, località Su Coddu de sa Feurra , e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di incidenza al livello I screening».

Regione umiliata

Il parere della Regione ridotto a carta straccia. I Palazzi della Capitale d’Italia, in terra sarda, dettano legge. Roma, però, non è Caput Mundi , almeno per gli affari sulla testa della Sardegna. La storia di questo blitz milionario, ancor prima della sua approvazione ministeriale, aveva già scavalcato i confini del Bel Paese.

Gran Ducato

La partita finanziaria si gioca tutta in un paradiso fiscale, nella capitale per eccellenza dei trust , dei segreti bancari e finanziari. Ad attendere il via libera di Stato, quello italiano, è, infatti, il Gran Ducato di Lussemburgo. Al numero 12 di Rue Guillaume J. Kroll, nel bel mezzo di un palazzo moderno, che ospita persino i traduttori della Commissione Europea, c’è la residenza fiscale di una società per azioni che opera con tutti i crismi del regime finanziario lussemburghese.

Da Londra a Monte Arcosu

È la «EOS Energy 2 S.à r.l.». I nomi sono ufficialmente blindati. Nelle segrete carte estrapolate dal caveau del Lussemburgo compaiono solo quelli degli amministratori: da Natalino Mongillo a Luca Gallinelli, da Dario Bertagna a Stefano Ciccarello. L’operazione, secondo i tracciati societari, parte da Londra e si ramifica nei meandri societari lussemburghesi. A gestirla sono gli uomini di un fondo finanziario denominato «Eos». Si dichiarano indipendenti e specializzati nella gestione di investimenti alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile. Sono loro che, ancor prima di aver in mano qualsiasi autorizzazione, hanno sottoscritto quel contratto milionario di acquisto di una sconosciuta società a responsabilità limitata, la «Ipc Agrivolt», proprietaria dell’operazione alle pendici del Monte Arcosu, nelle terre delle prugne sarde. Impossibile scorgere i nomi dei reali “scommettitori” di questa operazione, tutta giocata tra i Palazzi di Roma, i caveau lussemburghesi e le pendici del Monte Arcosu, in una delle aree più illibate a ridosso dell’Oasi del Cervo, in quello che fu l’agro di Uta.

Impugnare, ultima spiaggia

Quel che emerge in tutta la sua evidenza è la sfacciata determinazione di chi, dopo aver scavalcato gli inappellabili dinieghi regionali, ha trovato spalancate le porte dei Palazzi ministeriali, riuscendo a cancellare di fatto veri e propri divieti normativi e paesaggistici, dichiarando, come è stato più volte fatto rilevare, l’esatto contrario di quanto era riscontrabile nella verifica dello stato dei luoghi. Ridotti a meri orpelli i vincoli dei piani urbanistici comunali, a partire da quello di Uta. Il Comune glielo ha pure messo nero su bianco: «La realizzazione di un impianto fotovoltaico di natura industriale, per estensione e consistenza, e totalmente “non” asservito alla conduzione del fondo, come quello proposto, sia del tutto “incompatibile” in quanto espressamente “vietato” dalle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale». C’è, dunque, scritto “vietato”. E sino a prova contraria, il Comune di Uta, in quell’area è il padrone di casa. Per non parlare della valanga di contestazioni del servizio di valutazioni ambientali della Regione Sarda. Tutto sacrificato sull’altare dell’affare lussemburghese. La velocissima approvazione ministeriale, in contrasto con tutte le norme paesaggistiche e non solo, se la Regione sarda non la impugnerà in tutte le sedi, costituirà di fatto un precedente pericolosissimo. Roma docet, Lussemburgo incassa, tra affari segreti e misteriosi tutti consumati sulla testa dei sardi.

