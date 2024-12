Lotteria degli scontrini via all’ottava edizione 

Si fa la spesa e si conserva lo scontrino. Alla fine saranno estratti i vincitori. Torna a Macomer Christmas Fly, originale iniziativa giunta all’ottava edizione, ideata dai commercianti per invogliare la gente a spendere nella cittadina in occasione delle feste natalizie e di fine anno. L’organizzazione è affidata al Centro commerciale maturale Macomer, che ne cura la gestione e la promozione in collaborazione con il Comune, l’associazione Maart City Heart Macomer, la Pro Loco e la Confcommercio.

«L’unione fa la forza - sottolineano gli organizzatori - i soldi creano benessere se vengono spesi a casa nostra». E aggiungono: «Le relazioni umane sono fondamentali e insostituibili. Adesso più che mai è necessario spendere a Macomer, fare gli acquisti nei nostri negozi è fondamentale. In questo momento particolare, lo sforzo economico per sostenere anche questa iniziativa, assume un significato rilevante».

Intanto è stato preparato il calendario delle iniziative per le festività, con manifestazioni che iniziano domenica prossima e dureranno fino al 6 gennaio. Il programma è ricco e variegato, grazie anche al finanziamento della Camera di commercio di Nuoro. Tra gli organizzatori anche il Centro servizi culturali, la Pro Loco, il Centro commerciale naturale, l'associazione Macomente, la biblioteca, l’associazione Harmonia Mundi e il gruppo folcloristico Santa Barbara. Musica balli, giochi per bambini, laboratori di lettura, tombolata. Il programma mira a soddisfare tutte le aspettative, con particolare attenzione ai più piccoli.

