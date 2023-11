Lotteria degli scontrini per le festività natalizie 

Un premio per chi fa la spesa a Macomer per le festività di fine anno. Torna Christmas Fly, il circuito d’acquisto ideato dai commercianti per combattere i grandi gruppi e incentivare a fare le compere nella cittadina punto di riferimento commerciale del Marghine, parte del Montiferru, Ghilarzese e Planargia. I commercianti si quotano, uniscono forze e risorse, con l’obiettivo di rendere le attività appetibili in tutte le maniere.

All’iniziativa aderiscono l’associazione culturale Maart City Heart Macomer, la Pro Loco, la cooperativa Esedra e Confcommercio. Chi fa gli acquisti nei negozi che aderiscono avrà una tessera con gli scontrini che poi verranno estratti a gennaio per l’assegnazione dei premi.

Lo scorso anno sono registrate 12 mila tessere, pari a un milione e 200 mila euro. Una sola parola d’ordine: “L’Unione fa la forza”. Gli organizzatori spiegano: «Vogliamo invogliare la gente a fare gli acquisti a Macomer, per risvegliare le coscienze, quindi far capire che quella spesa poi crea benessere nella stessa cittadina. Le multinazionali dell’e-commerce hanno incrementato il fatturato di oltre il 400 per cento, portando via una quota importante di mercato anche alla nostra comunità. Sono soldi che vanno via per sempre, che non creeranno posti di lavoro, che non saranno reinvestito nel territorio e non contribuiranno in alcun modo al benessere della comunità. Occorre ricordare che da sempre l’immagine e il prestigio di questa cittadina sono legati al settore commerciale». Da subito saranno distribuite le schede.

