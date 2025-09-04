«Lotteremo fino all’ultimo per difendere i nostri terreni»  

«Lotterò sino all’ultimo per difendere le terre della mia famiglia». Agostino Atzeni è uno dei pochi proprietari nella campagna di Selargius che cerca ancora di resistere all’azione di Terna, e di lottare contro il contestato progetto del Tyrrhenian link che rischia di spazzare via diciassette ettari di terreni produttivi oltre la statale 554 per fare spazio a due mega stazioni elettriche.

In gabbia

La sua proprietà è ormai off limits, delimitata dai nastri arancioni da cantiere. «Una desolazione vedere la nostra campagna in queste condizioni, qui un tempo si lavorava, si respirava aria buona», ricorda Atzeni, che ha presentato un ricorso straordinario ad adiuvandum, rigettato come quello portato avanti dal Comune per cercare di sospendere l’autorizzazione ministeriale al progetto di Terna. «Ma non mi fermo», dice, «sto cercando di capire se esistono altre strade per fermare questo scempio». Alla vendita del terreno di famiglia si è sempre opposto anche Gianluca Melis, erede insieme alla sorella e al fratello di un fazzoletto di terra produttiva davanti all’attuale stazione Terna, acquistata dal nonno cinquant’anni fa e passata in mano al padre. Qui lo scorso anno si era stabilito il presidio degli ulivi, poi sgomberato. «Ho presentato ricorso ma non è servito, Terna va avanti con prepotenza», dice, «il terreno mi è stato preso nonostante non abbia mai firmato niente, e non ho visto neanche un centesimo. Ci hanno sbattuto fuori con la forza e con l’aiuto dello Stato».

La resistenza

C’è poi l’opposizione di Mariangela e Benedetto Gallus ribadita lo scorso dicembre durante la tre giorni di presidio organizzata dai comitati, mentre i tecnici di Terna cercavano di completare gli espropri. Nel loro terreno era nato anche il simbolo della lotta iniziata due anni fa, “Sa Barracca de Su Pardu”, ormai delimitato dai nastri da cantiere.

In prima linea nella battaglia c’è da sempre Francesca Olla, consigliera comunale di minoranza a Selargius e attivista. «Il Tyrrhenian link è una ferita aperta per la nostra campagna che stanno trasformando in zona industriale, le strade un tempo tranquille stano diventando percorsi impraticabili e distrutti dai tir che trasportano materiali e attrezzature. È urgente che l'amministrazione comunale di Selargius prenda misure di salvaguardia concrete», aggiunge, «e che il sindaco e gli assessori si impegnino per risolvere i problemi legati alla salute pubblica e alle strade distrutte, e che lavorino per trovare soluzioni che tutelino gli interessi del territorio e della popolazione»

RIPRODUZIONE RISERVATA