Lotte tra cani nei parchi: «Più controlli» 

Le aggressioni fra cani sono sempre più frequenti e - come successo alcuni mesi fa - in alcuni casi sfociate nella morte di un cucciolo. Una situazione di pericolo che a Selargius si concentra soprattutto nel parco Lineare, il polmone verde lungo l’argine del Rio Nou, ma qualche episodio viene denunciato da tempo anche nel parco di via San Marco, e non solo. Il motivo è sempre lo stesso: troppi cani che girano fuori dalle aree dedicate ai quattro zampe e spesso senza guinzaglio. «Colpa dei proprietari maleducati», denuncia chi frequenta i parchi cittadini. «Potenzieremo i controlli», annuncia l’assessore al Verde pubblico e parchi Gigi Gessa che si appella al «buon senso dei selargini».

Aggressioni e non solo

Le lamentele fioccano nel parco di via Vienna. «Qui i cani scorrazzano al di fuori dell’area dedicata senza controllo», racconta Stefano Floris, «oltre ai pericoli, soprattutto se si tratta di animali di taglia grande, c’è un altro problema: i proprietari non puliscono dopo che fanno i loro bisogni nel prato verde». Ed è proprio nel parco Lineare che nei mesi scorsi si è consumata una tragedia: un piccolo meticcio aggredito e sbranato da un pitbull mentre giocava nello spazio verde dedicato agli animali. Il cane era morto poco dopo in una clinica veterinaria, non senza conseguenze per il proprietario del pitbull che era stato identificato - grazie alle indagini dei carabinieri e delle informazioni raccolte dai vigili - e costretto a pagare un risarcimento danni per la morte del meticcio.

Stesso problema nel parco di via San Marco. «Gli scivoli per i bambini di fatto vengono utilizzati per l’addestramento dei cani di alcuni frequentatori», racconta Giovanni Casula, «nessuno ce l’ha con gli animali, ma questo parco è diventato invivibile ormai».

Ispezioni a raffica

Lamentele che la Polizia locale conosce bene. «Nell’ultimo mese abbiamo fatto dodici ispezioni solo nel parco Lineare», dice il comandante Marco Cantori, «in divisa e in borghese. Stiamo cercando di sensibilizzare i proprietari dei cani al rispetto delle regole, ma quello che serve è soprattutto il buonsenso».

Segnalazioni arrivate anche in Comune. «Episodi certamente spiacevoli e ancora una volta facilmente evitabili se ci si attenesse alle più banali regole del vivere civile», sottolinea l’assessore Gessa. «Ricordo che esistono leggi specifiche e appositi regolamenti che impongono l’utilizzo dei guinzaglio e della museruola in determinati contesti, sarà mia cura richiedere maggiori controlli sul loro rispetto affinché i trasgressori siano sanzionati».

