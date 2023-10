L’ottava volta di Leo Messi: «Per gli argentini» 

Parigi. Nel giorno del compleanno di Diego Maradona, Leo Messi riceve a Parigi il suo ottavo Pallone d’Oro. Un trofeo figlio del trionfo mondiale al quale la “Pulce” ha trascinato l’Argentina in Qatar ed è facile pensare che a riceverlo dalle mani di Didier Drogba e David Beckham sarebbe stato Kylian Mbappè (ieri terzo), se nella finale del Qatar avesse vinto la Francia.

Al norvegese Erling Haaland, attaccante del Manchester City, invece, non è bastato aver vinto (segnando caterve di gol) Premier League, FA Cup e Champions League per andare oltre il secondo posto. Al 27° posto i cagliaritani dell’Inter, Nicolò Barella, unico italiano tra i 30 finalisti.

Il discorso

«Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale

argentina, e tutti loro. Non voglio dimenticare Haaland e Kylian, che hanno avuto un'annata incredibile», ha detto Messi sul palco del Teatro Chatlete. «Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio», ha aggiunto. «L'unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l'Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c'è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego, non c'è posto migliore per augurargli buon compleanno».

Gli altri trofei

Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid e dell’Inghilterra, l’anno scorso al Borussia Dortmund. Il premio Yashin (miglior portiere) è stato assegnato all’argentino dell’Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland. Premio Socrates per l’impegno sociale all’attaccante brasiliano Vinicius Junior, anch’egli del Real Madrid.

Tra le donne, il Pallone d'Oro è andato ad Aitana Bonmati, centrocampista del Barcellona campione d’Europa e della Spagna campionessa del Mondo.

