L’ottava sfida mondiale dei creativi dei videogiochi per il “Global game jam” 

Cagliari si immerge nella “Global game jam”.Da oggi alle 15 sino a domenica sera anche il capoluogo ospiterà per l’ottavo anno, sempre con il coordinamento dell'associazione Fabbricastorie, l’evento mondiale organizzato contemporaneamente in oltre ottocento città.

Il Ggj si rivela una festa della creatività e del game design, con una grande partecipazione di figure estrose come artisti, programmatori, musicisti, scrittori.In gioco le idee e le capacità creative: bisogna inventare e creare un prototipo di gioco - videogioco o gioco da tavolo - in massimo quarantotto ore.

Un appuntamento al buio: solo all'avvio viene comunicato il tema dall'organizzazione internazionale della Global Game Jam. In genere, è una parola o un'espressione che diventa il punto di partenza per un brainstorming durante il quale si formano spontaneamente dei gruppi tra i partecipanti. Da quel momento in poi, si parte e si può andare in qualsiasi direzione: un gioco per un giocatore o multiplayer, per Pc o per telefono, narrativo, d'azione o puzzle, in pixel-art, 2D o 3D.

«Tutti possono fare giochi, mettersi alla prova in un ambiente piacevole», spiega il presidente di Fabbricastorie, Roberto Sedda. «Il segreto è immergersi e carpire lo spirito, perché ci si avvicina con tanta curiosità, ci sono persone che già lavorano solo su questo campo e altre che ambiscono a farlo». L'obiettivo è «arrivando vivi alla fine - racconta un habitué, Francesco Laddomada che del gaming ha fatto una professione - con un prototipo funzionante e divertente, che si mostra e si fa testare agli altri. Non ci sono vinti o vincitori, è come le jam session dei musicisti, dove viene prima di tutto l'improvvisazione in tutto il suo fascino».

È un'opportunità per far rete, entrare in un mondo poco conosciuto, ma anche una semplice occasione per conoscere altre persone, visto che in Sardegna sono ancora poche le aziende che si occupano di creazione di giochi.Sul territorio cittadino esistono associazioni come Sardinia Game Scene - di cui Francesco Laddomada è co-fondatore - che organizzano incontri tra autori di giochi, per testare e darsi feedback a vicenda nei progetti. In altre città, soprattutto all'estero, ci sono community di creatori di giochi che riuniscono chi lavora sul campo.

Le game jam sono sempre la scintilla per creare community, team e progetti amatoriali o imprenditoriali. «Speriamo che nasca prima o poi un distretto del gioco in Sardegna», si auspica Roberto Sedda.

La jam dura 48 ore e, oltre alla competizione, permetterà ai partecipanti momenti di interazione, conoscenza e test dei progetti.Per partecipare è necessario iscriversi su www.fabbricastorie.it e con pagamento di una quota per l'affitto dello spazio (l’attrezzatura si porta o si noleggia).

La sede è Cultina Coworking, in via Giardini, e qui viene il bello: i più temerari, che vogliono immergersi nella jam al cento per cento, possono dormire la notte di venerdì e sabato.

