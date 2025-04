lotta tra Sestu Sardinia e Fanni Futsal sassari 

I risultati della penultima giornata di C1 lasciano ancora aperti i discorsi per l’ultimo posto playoff e per la salvezza. Villaspeciosa, C’è Chi Ciak e Domus Chia hanno centrato la matematica qualificazione agli spareggi promozione. Per il Domus è stata decisiva la vittoria proprio sul Villaspeciosa secondo per 6-5. Il C’è Chi Ciak ha pareggiato 6-6 in casa contro il Portoscuso agganciando a quota 48 punti il Villaspeciosa. L’ultimo posto se lo contenderanno il Sestu Sardinia, quinto dopo il 6-2 esterno sul campo del Villasor, e la Fanni Futsal Sassari, che ha pareggiato 6-6 sul campo dell’Happy Fitness Center. Al Cus Cagliari non basta il 4-2 interno sull’Ichnos Sassari: gli universitari sono fuori dalla corsa.

Non aveva più nulla da chiedere al campionato il Città di Cagliari, ma la capolista ha comunque festeggiato nel migliore dei modi la promozione in B con un rotondo 7-0 che inguaia la Villacidrese. Per la salvezza è tutto ancora aperto. Il 14-6 sul Futsal 4 Mori permette allo ZB Iron Bridge di uscire dalla zona playout. Lo spareggio oggi sarebbe Villacidrese-Happy Fitness, ma dietro può sperare ancora il Portoscuso, mentre più su rischia il Villasor.

