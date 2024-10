Lotta totale alle discariche abusive 

La zona era stata ripulita appena due settimane fa, e in quell’occasione la collaborazione tra polizia municipale, Gesenu e Nogra, anche grazie all’ausilio delle telecamere, aveva permesso di individuare i responsabili.

Nemmeno le multe, però, sono bastate a scoraggiare gli incivili dal riprendere a gettare i rifiuti in piazza Teodosio, che nell’ultimo periodo era diventata una discarica a cielo aperto. Così, nella piccola aiuola di fronte a via Decio Mure sono tornati i bustoni di immondizia accatastati e persino mastelli vecchi. Anche se l’area periodicamente viene bonificata, quindi, la piaga resta, e non è l’unica zona a ritrovarsi in balia dei vandali nonostante gli interventi di pulizia.

L’ira dell’assessore

«Sono atti di prepotenza, ma anche questa volta siamo intervenuti e abbiamo già identificato chi ha abbandonato i bidoni, invitandoli a riprenderseli», commenta il vicesindaco e assessore al Verde Saverio De Roma. «Ricordo ancora una volta che l’abbandono dei rifiuti ora è una materia penale, dopo la sanzione si viene deferiti alla magistratura». La lotta agli abbandoni irregolari, oltretutto, è stata un punto fermo ribadito durante la lettura delle dichiarazioni programmatiche della giunta nell’ultimo consiglio comunale. Eppure, nonostante la deterrenza di multe e implicazioni penali, in alcune zone gli abbandoni restano diffusi e abbondano le segnalazioni di cittadini preoccupati.

Cartacce, bottiglie vuote e buste vengono gettate senza troppi scrupoli, per esempio, tra gli alberi nei pressi dei parcheggi esterni dell’Istituto Scano. Un’altra area verde, lontana da movimenti di passanti, è quella oltre i parcheggi del Policlinico. Qui si è venuta a creare un’altra discarica a cielo aperto, in cui, oltre alle classiche bottiglie di plastica e vetro e alle cartacce, sono stati gettati anche diversi pneumatici.

I controlli

«La videosorveglianza sta funzionando e continuerà ad essere ampliata, sventiamo la maggior parte di questi reati», assicura De Roma. «Di recente abbiamo individuato un soggetto che per due giorni di fila ha abbandonato dei rifiuti in via Cesare Cabras: è emerso che non pagava la Tari». L’area che presenta più problematiche di tutte però, è quella del parcheggio di via dell’Aeronautica, nei pressi del Comparto 8, dove si trova il campo rom. Tra divani, passeggini, carrelli della spesa, sedie e televisori, ha tutte le carte in regola per essere considerata un ecocentro abusivo. «È stato effettuato due giorni fa un blitz in collaborazione con Gesenu, la zona sarà ripulita ma sappiamo che il problema decoro si fa sentire», ribadisce l’assessore. «Abbiamo fatto un progetto con gli assistenti sociali per educare a conferire i rifiuti nel modo giusto, ma le norme non vengono rispettate più di tanto. Chi sbaglia, comunque, è sempre soggetto a sanzioni e denunce penali».

