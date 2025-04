Lotta serrata per non ridurre la pattuglia sarda 

Cinque squadre oggi, domani si vedrà. La pattuglia di sarde in Serie D nel 2025-26 potrebbe ridursi o ampliarsi, ma la seconda ipotesi sembra improbabile vista l’attuale classifica. Il Budoni è stato promosso dall’Eccellenza e una seconda formazione isolana potrebbe approdare in Quarta serie grazie ai playoff, percorso comunque difficile, mentre resta da scoprire cosa sarà delle società che oggi lottano per la salvezza. «Sono fiducioso che possano tutte risalire la classifica», ha detto su Radiolina lunedì Giovanni Sanna, presidente dei galluresi, «purtroppo però degli otto club che lottano per la salvezza cinque sono sardi».

Ilvamaddalena, Olbia, Latte Dolce, Atletico Uri e Cos: queste le formazioni in ordine di classifica decrescente cui si riferiva il massimo dirigente del Budoni. Le prime tre sono poco fuori dalla zona playout, la quarta è terzultima (oggi giocherebbe gli spareggi) e la quinta penultima (sarebbe retrocessa). Uno dei problemi, secondo Alessandro Satta, dirigente dell’Uri, è che «passare in Serie D è tanto difficile, si devono affrontare squadre veramente valide come Guidonia, Cassino e Paganese, che hanno una storia importante. Sono più attrezzate e hanno più disponibilità». Anche come “bacino” dal quale attingere i giocatori, soprattutto giovani. «Chi fa la differenza in D sono gli Under, non gli Over», ha confermato Sanna, «noi lavoriamo con un settore di circa 200 ragazzi e cerchiamo in Sardegna se c’è qualcuno da valorizzare in Quarta serie».

E trovarli nell’Isola non è semplice. «È più difficile rispetto alle altre società», ha sottolineato Satta, che poi ha illustrato il momento attraversato dal suo club: nell’ultimo turno casalingo è arrivata una sconfitta col Guidonia «ma era la seconda forza del torneo e on abbiamo sfigurato. Siamo usciti a testa alta e ora dobbiamo continuare a lavorare. La situazione è difficile ma siamo positivi. C’è da lottare ma siamo fiduciosi, tenaci e pronti a combattere. I ragazzi sono uniti, ci aspettano cinque finali e ci fidiamo del lavoro di mister Massimiliano Paba, sappiamo quanto ci tiene e quanto è preparato. Siamo con lui da ca cinque anni e mezzo: ci porterà al risultato sperato».

