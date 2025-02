Lotta serrata per il trono di migliore 

È bagarre nella lotta per il titolo di migliore nel campionato di Eccellenza, con nove calciatori racchiusi in un punto. Dopo l’ottava giornata di ritorno al comando a quota 17 sono in quattro: Riccardo Illario, centrocampista dell’Iglesias, assente nella sfida dei minerari contro il Budoni, è stato agganciato da Stefano Mereu dell’Alghero, Madou Mabo del Barisardo e Danilo Ruzzittu del San Teodoro. Mereu, centrocampista e capitano dei giallorossi algheresi, è stato votato da Mauro Giorico, allenatore del Tempio che vanta tanta esperienza e ha vinto per tre volte il massimo campionato regionale. La compagine catalana è stata sconfitta in rimonta ma la prestazione di Mereu è stata buona come al solito. Madou è uno dei principali trascinatori del Barisardo, formazione impegnata nella corsa salvezza e che nell’ultimo turno ha strappato un punto preziosissimo al “Signora Chiara” di Calangianus. Per la prima volta ha raggiunto la cima l’attaccante Danilo Ruzzittu del San Teodoro, autore della prima delle due reti segnate dai viola nello scontro diretto salvezza col Ghilarza.

All’inseguimento

Più ampio il gruppo che insegue subito dietro con un punto di ritardo. Sono saliti a sedici preferenze Luca Scognamillo (Alghero), Stefano Demurtas (Calangianus), Lorenzo Isaia (Carbonia), Alessandro Cadau (Nuorese) e Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi), che per diverso tempo ha occupato la prima posizione.Tredicesimo voto per Fabio Cocco (Nuorese) e Massimo Fadda (Taloro Gavoi), che raggiungono Roberto Mele, compagno di Fadda. A quota dodici ci sono Ignacio Centeno (Li Punti) e Luca Melis (Villasimius).

A sud

Anche nel campionato di Promozione si è giocata l’ottava giornata di ritorno. Nel girone A è leader il trentunenne Federico Usai, originario di Teti, che indossa la maglia della capolista Lanusei. L’ex di Muravera, Floriana (campionato maltese), Budoni, Castiadas, Tharros e Nuorese ha conquistato il diciannovesimo punto guadagnando terreno sul difensore Alessandro Piroddi del Cus Cagliari, assente nella partita casalinga col Castiadas e rimasto fermo a 17. Balzano a quota 15 Paolo Atzeni dell’Arborea, Matteo Cosa dell’Atletico Masainas e Simone Mura dell’Orrolese, che agganciano Alessio D’Agostino del Sant’Elena non giudicato tra i migliori nel match col Selargius. Ottengono il quattordicesimo voto Nicolò Agostinelli, attaccante del Guspini, Alfredo Francisco Martins (Lanusei), autore di una tripletta contro l’Arborea, e Michele Suella (Uta).

A nord

Nel girone B nulla cambia nelle prime due posizioni. Al comando c’è sempre Domenico Saba (Usinese) con 18 punti, un gradino sotto ecco Simone Calaresu (Tonara), entrambi attaccanti non andati a segno nelle rispettive gare (vinte) dalle proprie squadre contro Stintino e Castelsardo. Si avvicinano alla vetta Lorenzo Zela (Arzachena) e Gino Noli (Tonara) grazie alla sedicesima preferenza. A quota 15 Danilo Bonacquisti (Arzachena), Guillermo Lucas Pedelacq (Atletico Bono), Santiago Mateucci (Coghinas), Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto) e Gino Esteban Copetti (Siniscola).

RIPRODUZIONE RISERVATA