Lotta serrata per i playoff 

Con un Budoni ormai fuori portata, che già domenica potrebbe festeggiare il ritorno in Serie D dopo una sola stagione, la battaglia ai piani alti dell’Eccellenza è tutta rivolta ai playoff. In ballo c’è la possibilità di competere a livello nazionale per occupare la casella utile a mandare due formazioni sarde nella Quarta serie, ma non sarà semplice. Per gli spareggi regionali restano in corsa Monastir, Tempio e Ossese in ordine di classifica, ma nelle tre gare che mancano qualcosa di importante potrebbe ancora accadere.

Le regole

Tutto ruota attorno al regolamento, in base al quale la coda del torneo si potrà disputare solo se tra le varie formazioni il distacco non sarà troppo ampio. La linea di demarcazione sono i 10 punti di differenza tra la seconda e la quinta e tra la terza e la quarta. Così, tenuto conto che il Monastir ha 60 punti, si sa già che Villasimius e Iglesias, quinte a quota 41, non potranno parteciparvi: anche se conquistassero nove punti, e la squadra del tecnico Marcello Angheleddu perdesse tre volte, toccherebbero quota 50 restando comunque a -10.

Il podio

Non è ancora al sicuro l’Ossese che, pur quarta a 50 punti, dista sette lunghezze dal Tempio, terzo. Anche in questo caso è previsto che lo spareggio non si giochi in caso di divario pari ad almeno dieci punti. Dunque i bianconeri sassaresi sono quasi sul filo, tenuto conto che il calendario nasconde insidie non da poco. In tutto questo i galletti puntano a scalzare il Monastir per chiudere al secondo posto ed eventualmente qualificarsi, nel caso, direttamente alla finale che manderà la vincitrice alla fase nazionale, altra finestra utile per salire in D.

Il calendario

Dicevamo degli incroci previsti nei tre turni restanti da qui al 13 aprile, giorno di chiusura del campionato. A meno di anticipi al momento non indicati, domenica (si gioca alle 16) c’è lo scontro diretto tra Monastir e Ossese mentre il Tempio attende il Taloro, ostico ma quasi salvo; il 6 aprile il Monastir farà visita alla Ferrini Cagliari, impelagata nella corsa salvezza e affamata di punti, mentre il Tempio giocherà in casa del Li Punti (che potrebbe essere già retrocessa) e l’Ossese andrà a Calangianus (che non ha più nulla da chiedere al torneo). Infine nell’ultima giornata, quando poche squadre avranno ancora obiettivi da inseguire, il Monastir ospiterà in casa l’Alghero, oggi in zona playout ma in quel momento chissà, l’Ossese ospiterà il Li Punti e il Tempio il Villasimius. Tutto ancora è aperto, ma già tra pochi giorni le idee saranno molto più chiare.

