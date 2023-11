Lotta senza tregua agli incivili, ora le sanzioni sono più salate 

Portoscuso la lotta al sacchetto selvaggio passa anche dai verbali, con sanzioni annesse, che la polizia locale ha fatto nelle scorse settimane, identificando molti degli autori dell’abbandono di rifiuti, per sanzioni complessive di circa duemila euro. Un fenomeno che non conosce crisi, con una preferenza per le campagne e le periferie, aree isolate che si trasformano in ricettacolo di qualunque rifiuto. «Abbiamo riscontrato la presenza di rifiuti abbandonati di varia tipologia, ricondicibili sia ad utenze domestiche che ad utenze non domestiche acquisendo elementi utili per contestare diverse violazioni - dice il comandante della polizia locale di Portoscuso, Pierluigi Anedda - il servizio di vigilanza ambientale proseguirà in modo continuo, impiegando il personale in servizio, anche in abiti civili». I controlli saranno capillari e continui su tutto il territorio comunale anche con agenti in borghese, i primi verbali sono già partiti.

Da ottobre è cambiata la normativa di riferimento, le sanzioni sono diventate più salate e l’abbandono di rifiuti è ora un illecito penale. «Invito i nostri concittadini - dice il comandante Anedda - a segnalare tempestivamente al nostro comando casi di persone sorprese ad abbandonare rifiuti per strada. La collaborazione è fondamentale». (a. pa.)

