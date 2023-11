Lotta per salvare le botteghe: «Costretti a sacrifici continui, è sempre più difficile resistere» 

La prima e unica merlettaia con partita Iva ha chiuso l’attività; la sartoria arrivata alla seconda generazione al momento non ha eredi. Non ha bisogno di pensarci neanche mezzo secondo: «Questo un tempo era il regno degli artigiani, ora quasi non se ne vedono più». Antonio Neri, 73 anni, stampacino doc, se lo ricorda bene il rione più antico di Cagliari nei tempi andati. Quello che ancora ospita Sant’Efisio e dove anni addietro le botteghe dei maestri d’arte erano probabilmente l’anima vera e più identitaria del posto. Ora le dita di una mano sono più che sufficienti. Anzi, avanzano pure, mentre le voci di chi resiste sono la testimonianza dell’avvenuta trasformazione.

Sartoria familiare

In principio c’era solo Gino, novant’anni il prossimo febbraio, stampacino anche lui sarto. Poi sono arrivati anche i figli Davide e Alessandro, che attualmente portano avanti l’arte tramandata, sotto la supervisione del padre, che data l’età ha rallentato il ritmo. «Il segreto per resistere? Credo una formula magica, ma non so quale sia», scherza, ma neanche tanto, Davide, che ha 63 anni. Sette in meno dell’attività aperta dapprima vicino a piazza Yenne e poi, causa sfratto, stabilitasi nel Corso, dove tutt’ora sforna abiti su misura, camicie e tutto ciò appartiene al settore. «I tempi d’oro sono sicuramente finiti. Adesso è difficile resistere». C’è un misto di passione e rassegnazione nella voce del figlio d’arte che giura d’aver fatto la gavetta senza sconti: «Ho iniziato a diciotto anni. I primi tempi facevo le consegne e le compere, diciamo che in questo campo ci vogliono circa 5 anni per diventare un po’ padrone del mestiere», spiega dall’alto della sua saggezza. Dice che la serietà e la perseveranza premiano e ripagano sempre, «ma non quanto dovrebbero». E sul declino annunciato ha le idee chiare: «Una cliente mi disse che in America la categoria degli artigiani è protetta. In Sardegna credo sia siano fatte scelte differenti. Si è puntato parecchio sull’industria, oggi non ci sono industrie e gli artigiani stanno morendo». Anche la sartoria aperta da papà Gino settant’anni fa sembra avere il finale già scritto: «Mia figlia si sta laureando e ha altri progetti, la storia finirà con noi». E su eventuali apprendisti: «Hanno costi troppo altri, significherebbe chiudere a zero».

La merlettaia

Per anni ha portato il filet di Bosa in giro per la Sardegna ed è arrivata anche a esportarlo oltre il mare. Mariangela Porcu, originaria di Sant’Antioco e cresciuta a Pirri dove si trasferì con la famiglia, era la prima e unica merlettaia con partita Iva. «Nel 2021 ho chiuso l’attività e mi sono cancellata dalla Camera di commercio». Una decisione soffertissima, dovuta a un grave lutto in famiglia, che non le impedisce comunque di provare a salvare la sua arte e quella passione cresciuta con lei. «Per trent’anni ho affiancato mamma nella sua merceria, poi ho aperto il mio laboratorio grazie a un contributo della Sfirs e creato una linea di gioielli in filigrana: è stata la mia salvezza, perché il ricamo da solo non paga abbastanza». Attualmente insegna lo insegna nell’associazione no profit che ha cerato, ma mancano le allieve giovani. «Le nuove generazioni non sembrano interessate. Sono loro che dovrebbero salvare e portare avanti le antiche tradizioni». (sa. ma.)

