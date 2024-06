Lotta per la casa Salis: «Orgogliosa» 

«Sì, lo confesso! Sono stata una militante del movimento di lotta per la casa che negli anni ha dato battaglia sul tema del diritto all'abitare, a Milano e in tutta Italia»: inizia così il post dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis che, parlando di emergenza abitativa e occupazioni abusive, rivendica «con grande orgoglio di aver fatto parte di questo movimento e di continuare a sostenerlo!». E poi: «Aler reclama un credito di 90.000 euro nei miei confronti come «indennità» per la presunta occupazione di una casa in via Giosuè Borsi a Milano, basandosi esclusivamente sul fatto che nel 2008 sono stata trovata al suo interno. Sebbene nei successivi sedici anni (!) non siano mai stati svolti ulteriori controlli per verificare la mia permanenza, né sia mai stato avviato alcun procedimento civile o penale a mio carico rispetto a quella casa, Aler contabilizza tale credito e non si fa scrupolo a renderlo pubblico tramite la stampa il giorno prima delle elezioni».

Per FdI Carlo Fidanza le definisce «parole inaccettabili che legittimano l’illegalità diffusa e da cui ci attendiamo si dissocino pubblicamente coloro che hanno candidato Salis». E Rossella Paita di Iv: «Chissà cosa ne pensano le famiglie bisognose, magari con bambini e anziani a carico, che in tutta Italia attendono da tempo un alloggio rispettando le graduatorie».

RIPRODUZIONE RISERVATA