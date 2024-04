Lotta Mma, gli atleti quartesi a medaglia 

Uomini o donne, giovani e meno giovani non fa differenza. In città dilaga la moda delle arti marziali. Vuoi per emulare i grandi campioni, oppure semplicemente per tenersi in forma, sono sempre di più le persone che affollano le lezioni di Claudio Lubrano maestro e anche lottatore, nella sede in via Negri.

E da qui escono anche i campioni. Nei giorni scorsi a Roma ai campionati italiani Mma che sono delle arti marziali miste, a strappare il primo posto è stato Enrico Drago, 17 anni appena per la categoria younth peso 66 chili, mentre il secondo posto è andato al 21 enne Edoardo Secci categoria senior cintura blu, peso 66 chili.

«L’Mma è una disciplina che è molto in voga, anche per l’esplosione sui social grazie a campioni come Connor Mc Gregor che combatte a livello mondiale e sono sempre di più gli atleti che decidono di praticarla» dice Lubrano, «da noi si pratica anche il brasilian jiu jitsu con kimono o senza kimono che si chiama grappling e che diciamo è una sorta di lotta libera ma senza calci e pugni, ma comprende solo le fasi della lotta».Molto scenografico invece è l’Mma che si pratica all’interno di una sorta di gabbia e si combatte sia in piedi che a terra. Vale tutto, dalle gomitate alle ginocchiate ovviamente a livello professionistico.

