Lotta impari contro sacchetto selvaggio 

Gli incivili si sono fatti più furbi. È per questo che gli operatori della De Vizia quando aprono le buste non conformi con l’ausilio della Polizia locale e degli ispettori ambientali, al loro interno fanno sempre più fatica a trovare tracce, come scontrini, tessere, ricette e così via, per risalire ai responsabili.

La prova è nei numeri. Su 1.500 buste contrassegnate dagli operatori con un bollino quotidianamente, sono una quindicina le multe dei giorni scorsi, a chi appunto aveva lasciato un segno della sua maleducazione.E così anche se le regole sono chiare si continuano a lasciare le buste in strada senza il contenitore e ad utilizzare i sacchi neri non conformi.

Tanto che in alcuni giorni la situazione diventa critica con buste disseminate ovunque anche nelle vie principali. Nei giorni scorsi addirittura in via Porcu, in via Trieste e in via Brigata Sassari, per passare bisognava fare lo slalom tra le montagne di abiti gettati attorno ai contenitori per gli indumenti usati.C’è da dire comunque che per evitare una vera emergenza sanitaria, la De Vizia dopo qualche giorno è costretta a portare via anche le buste con i bollini. Una situazione che sta esasperando i residenti.

Le proteste

«C’è chi porta fuori i rifiuti nel giorno sbagliato e così le buste si accumulano e le strade diventano letamai», dice Teresina Mascia. «Tra via Bonaria e via Rosas», aggiunge, «ci sono sempre cumuli di buste nere nonostante ci sia il cartello che indica la presenza delle telecamere». I bustoni neri con gli adesivi che indicano il conferimento non conforme fanno capolino anche in via Regina Elena, nascosti dalle auto in sosta, e in via Marconi, ai piedi dei cestini per le cartacce.Senza contare quelli, come Daniela Falchi, che si trovano altri rifiuti nei suoi mastelli. «Così rischio una multa».

La scusa dei contenitori troppo piccoli per poterci mettere dentro le buste non sembra reggere.

Le scuse

«Sono solo giustificazioni senza senso» commenta un’altra residente, Carla Mattana, «anche perché se uno mette nella busta del secco quello che davvero si deve mettere il mastello è più che sufficiente. È che invece dentro ci mettono di tutto ed è per colpa di questi incivili che poi abbiamo la città in queste condizioni». Senza considerare che, aggiunge Mattana, «se hai rifiuti in eccesso ci sono le isole ecologiche mobili e non ci vuole niente per andare a buttare tutto lì». Ma per recarsi nelle eco mobili serve la tessera che è stata consegnata soltanto a chi paga regolarmente la Tari e la maggior parte di chi getta rifiuti in giro per la città le tasse non le paga, la tessera non ce l’ha e quindi preferisce gettare la spazzatura dove capita.

