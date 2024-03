Lotta contro le blatte, via alle disinfestazioni 

Riprendono le disinfestazioni contro le blatte. Mercoledì dalle 8.30 in via San Cipriano, via Tibullo, via Marziale e via Giovenale (compreso il vicolo) saranno in azione gli addetti di Proservice. Per quel giorno non si potrà quindi parcheggiare in corrispondenza dei pozzetti fognari ed è consigliabile tenere chiuse le finestre durante la disinfestazione e almeno mezz'ora dopo. È consigliato anche chiudere temporaneamente gli scarichi domestici per bloccare l’eventuale fuga degli insetti.

