Lotta contro le blatte, nuove disinfestazioni 

Proseguono le disinfestazioni contro le blatte a Monserrato. I prossimi interventi della Proservice saranno effettuati mercoledì 24 aprile dalle 8.30 alle 10.30 in via Sorgono, via San Bachisio, via Cortis (dal civico 19 al civico 40), via Svetonio e via Dorgali. Mercoledì 8 maggio, stessa fascia oraria, toccherà a via dei Fabi, via degli Scipioni, via Tito Livio (dal civico 55 all'intersezione con via Giulio Cesare). Non si potrà parcheggiare in prossimità dei pozzetti fognari ed è consigliabile tenere chiuse le finestre.

