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Decimoputzu.
14 luglio 2026 alle 00:17

Lotta contro incendi e inondazioni, parte la pulizia dei fiumi 

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Nei prossimi giorni, a Decimoputzu, inizieranno i lavori di manutenzione (un primo tratto) dell’alveo dei fiumi rio Sparagallo, Sulmu e Matta. Il Comune aveva ricevuto un finanziamento di 280mila euro.

«In questi tre fiumi ci hanno autorizzato una pulizia di un tratto», dice l’assessore Stefano Ena. «Questi sono interventi molto importanti, come quelli delle strade rurali. La pulizia dell’alveo dei fiumi è importante per la prevenzione per quando ci sono le alluvioni e poi con una vegetazione molto alta dentro l’alveo dei fiumi anche per gli incendi è molto pericoloso». L’assessore continua: «Dopo mille peripezie siamo riusciti a far partire questo lavoro importantissimo. Non dimentichiamo in che stato sono i fiumi: ci sono dei pezzi di area che da tantissimo tempo sono messi male, anche con piante dentro il letto del fiume». L’assessore Stefano Ena garantisce: «I lavori saranno terminati a luglio, o comunque in estate». Soddisfatto il sindaco Antonino Munzittu: «Siamo davvero contenti per l’inizio di questi lavori nelle zone attorno alla campagna. La pulizia dei canali è importante e può essere una sicurezza durante le alluvioni, ma anche per gli incendi che ogni anno danneggiano la nostra campagna».

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