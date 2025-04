Lotta contro il Tyrrhenian link: oggi sit-in davanti al Municipio 

La lotta contro il Tyrrhenian link a Selargius continua. Dopo l’esproprio di decine di terreni dell’agro dove Terna vuole realizzare due stazioni elettriche - la parte finale del doppio cavo con approdo nella costa quartese che collegherà l’Isola con il resto d’Italia - comitati e attivisti proseguono la battaglia con la speranza di riuscire a bloccare il progetto.

Oggi ci sarà l’ennesimo sit-in sotto il Municipio di Selargius, dalle 10,30 in via Istria, organizzato da uno dei due comitati locali. Obiettivo: informare i cittadini sull’impatto e i rischi del progetto sul territorio - gli stessi messi nero su bianco nella richiesta di sospensiva dell’autorizzazione ministeriale e nel ricorso al Capo dello Stato, entrambi presentati dal Comune - e ribadire le contestazioni sulla cabina Enel che si vuole realizzare nella campagna selargina. «Siamo molto preoccupati», spiega Rita Corda a nome del comitato che ha organizzato il sit-in per oggi, «l’intervento di Terna rischia di causare serie conseguenze sulla salute, oltretutto non sono state rese note quali azioni in difesa della salute pubblica il sindaco abbia portato avanti a seguito dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 6 febbraio. Fatto molto importante alla luce della perizia dell’agronomo con la quale si chiede la sospensiva dell’autorizzazione del Tyrrhenian link». Poi il riferimento a Regione e Città metropolitana, oltre che al Comune: «Regna il silenzio, sembra quasi che nessuna istituzione voglia assumersi la responsabilità politica».

