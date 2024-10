Lotta contro il tumore al seno, il Consiglio s’illumina di rosa 

Il Consiglio regionale da ieri sera è illuminato di rosa per aderire alla campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno.

L’iniziativa è stata voluta del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini : «È un gesto simbolico ma significativo», ha spiegato. «In questo modo anche l’Assemblea vuole aderire alla campagna di prevenzione di questa patologia così invasiva che colpisce una donna su otto».

Da qui l’accensione suggestiva del Palazzo che ospita il Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari. Per diverse sere in questa metà autunno le luci rosa faranno da punto di riferimento simbolico. «Questa illuminazione è legata al fatto che crediamo nell’importanza del ruolo delle istituzioni davanti a un problema sanitario importante come il tumore al seno», osserva Comandini. «Si sente il dovere di diffondere il più possibile, anche attraverso iniziative di questo genere, il messaggio che la prevenzione, la ricerca e le cure siano essenziali per sconfiggere questa malattia».

Il Consiglio regionale sarà illuminato di rosa ogni sera per un paio di settimane, sino alla fine di ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA