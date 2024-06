Lotta contro il fuoco: ustionato 

Paura ieri a Monastir. Un incendio ha parzialmente distrutto una casa abitata da una famiglia composta da marito, moglie e due figli. Proprio il capofamiglia, Paolo Cardia, 59 anni, addetto al magazzino della logistica della Conad di Monastir, ha provato con tutte le sue forze a spegnere l’incendio per salvare la sua casa, ma è rimasto ustionato e intossicato dal fumo che ha respirato. Trasportato in ospedale a Cagliari, non corre comunque pericolo di vita. «Speriamo bene», è tutto quello che riesce la moglie Wilma Fadda, infermiera al Microcitemico, preoccupata per le condizioni di salute del marito.

L’allarme

Civico 5 della via San Giovanni, l’incendio nella casa dei coniugi Paolo Cardia e Wilma Fadda è divampato poco dopo le 14,30. Le fiamme, secondo le prime ipotesi dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari che hanno domato il rogo e bonificato il sito, sarebbero assolutamente accidentali, molto probabilmente causate da un corto circuito.

Sul posto anche la sindaca di Monastir Luisa Murru che ha visto le fiamme e il fumo fuoriuscire dall’appartamento e ha dato l’allarme. «Passavo con l’auto nella strada, in quello che è stato il vicinato dove ho vissuto e dove abita ancora mia madre. Mio figlio mi ha fatto notare il fumo e le fiamme in quella casa», racconta la prima cittadina ancora scossa per l’accaduto, «sono stati momenti di grande spavento e preoccupazione: le fiamme, molto alte, e il fumo denso uscivano dalle finestre della casa andata a fuoco, dove per fortuna in quel momento non c’era nessuno. Il mio istinto è stato di avvertire gli occupanti degli altri appartamenti», continua la sindaca.

Il vicinato

Ai piani inferiori della palazzina di via Ossana vivono l’anziana madre e la sorella di Paolo Cardia, la sindaca Murru ha suonato al campanello in modo che si mettessero in salvo.

La solidarietà del vicinato ha fatto tanto per evitare danni ancora maggiori. «Sono stati encomiabili: in molti sono intervenuti con tubi d’acqua dalle loro case per cercare di domare le fiamme: in quel punto le case sono praticamente attaccate l’una all’altra e l’incendio rischiava di estendersi: poteva andare anche peggio«, aggiunge Luisa Murru, che rivolge un pensiero a Paolo Cardia: «Ha cercato in tutti i modi di salvare la sua casa, spero davvero che possa riprendersi presto».

La casa ha subito danni per diverse migliaia di euro.

