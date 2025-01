Lotta contro il cancro, i sessant’anni dell’Airc «Sardegna generosa» 

Da una parte ci sono i numeri dei banchetti - tremila in tutta Italia -, dall’altra circa 141 milioni destinati per il solo 2025 alla ricerca: oltre 400mila euro sono pronti ad arrivare in Sardegna, per dare gambe a quattro preziosissimi progetti portati avanti da chi ogni giorno si prodiga per rendere le patologie oncologiche più curabili. Ma in realtà, nel suo sessantesimo compleanno, l’Airc ha anche tanti altri traguardi importanti da festeggiare, primo fra tutti gli straordinari passi avanti compiuti nella lotta al cancro. Sessant’anni di sfide, finanziamenti, speranze regalate, iniziative di sensibilizzazione e raccolte fondi; come l’appuntamento ormai imperdibile con “Le arance della salute”, primo evento di quest’anno, pronto a mobilitare - soltanto in Sardegna - 72 Comuni, con migliaia di volontari in campo impegnati nella vendita solidale in oltre cento piazze.

I traguardi

È l’anno dei bilanci per l’Airc, principale organizzazione non profit per la ricerca oncologica indipendente in Italia, nata nel 1965 e da allora in prima linea nella lotta alle patologie tumorali. Sei decenni di impegno attivo e risultati concreti, testimoniati da tanti altri numeri. Quelli degli oltre 4 milioni e 500mila sostenitori, dei 20mila volontari, con 17 comitati regionali e un investimento a nove zeri nella grande e ambiziosa missione di rendere i tumori meno temibili e più curabili. «Oltre due miliardi e mezzo di investimenti continuativi in sessant’anni anni su ricerca di base, preclinica e clinica da parte di Fondazione Airc, hanno contribuito a far raggiungere importanti risultati per migliorare la conoscenza, la prevenzione e la cura del cancro», sottolinea con comprensibile orgoglio Anna Mondino, la direttrice scientifica. «Oggi siamo in grado di definire alcune vulnerabilità del cancro e di disegnare farmaci più precisi e mirati. Abbiamo capito come usare radio e chemioterapia in modo più efficace e studiato alternative terapeutiche più selettive e tollerabili. Possiamo identificare numerose caratteristiche genetiche e molecolari dei tumori, studiare singole cellule malate nei tessuti e nel sangue. Abbiamo aumentato, per alcuni tipi di tumore, le opzioni terapeutiche con l’immunoterapia, istruendo il sistema immunitario a reagire contro il cancro».

La Sardegna è sul podio

È come una gigantesca fabbrica del bene, con i comitati regionali attivi in tutto il territorio nazionale. E in un contesto di festeggiamenti generali, quello sardo, guidato dal presidente Pietro Biggio, ha sicuramente una valida ragione per farlo. «In proporzione al numero di abitanti e al prodotto interno lordo siamo secondi per importi di somme raccolte», sottolinea. «Questo conferma la grande generosità dei sardi e la loro attenzione a una tematica importante come quella della lotta al cancro e all’importanza della prevenzione». Che riporta agli screening, drasticamente rallentati dal Covid: «La conseguenza sono i 30mila casi in più rispetto al periodo pre-pandemico: dimostrazione che prevenzione e diagnosi tempestive sono assolutamente fondamentali».

L’appuntamento

Il sessantesimo compleanno si apre come di consueto con la vendita solidale e nazionale delle Arance della salute, che in Sardegna vedrà coinvolti oltre settanta comuni e circa cento piazze dove domani saranno allestiti gli appositi banchetti: sarà possibile acquistare reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro). Che euro a parte significa contribuire alla grande battaglia dell’Airc. Ma le arance entrano anche nelle scuole: sono 132 quelle sarde che hanno aderito al progetto “Cancro io ti boccio”, oggi e domani anche studenti, insegnanti e genitori si daranno da fare per la distribuzione.