Lotta contro i pirati delle sentine 

Il punto nevralgico di Pula è la baia di Nora, e quando si riempie di yacht qualcuno che scarica a mare, in barba alle leggi sulla tutela dell’ambiente e al rispetto dei bagnanti, lo si trova sempre. L’ultimo caso grave in cui il mare è stato sporcato da maleducati che non si fanno scrupolo di scaricare le sentine dei propri natanti, a Pula si è verificato nell’agosto del 2021: in quell’occasione la battigia della spiaggia di Guventeddu era stata invasa da una sostanza nera e oleosa. «Rispetto al passato l’approccio dei proprietari delle barche è decisamente cambiato», assicura il sindaco, Walter Cabasino: «Tuttavia, specie nei periodi di maggior afflusso, nella baia di Nora qualche caso spiacevole si verifica. Il Pul che abbiamo adottato servirà a combattere questo fenomeno e anche l’ancoraggio selvaggio, che provoca danni al letto di posidonia: con la realizzazione di un sistema di boe intelligenti, le barche troveranno un riparo e saranno maggiormente controllate».

Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria , spiega come l’avvento dell’area marina protetta abbia portato notevoli benefici in fatto di tutela del mare di Chia: «L’area è ben circoscritta e chi naviga sa di trovarsi in un braccio di mare tutelato, anche da parte della Capitaneria ci sono maggiori controlli, aspetti che ci permettono di avere un mare sempre pulito. In passato capitava di imbattersi in chiazze che sporcavano il mare, ma oggi devo dire che si tratta di eventi rari».

Negli ultimi anni, nel tratto di mare compreso tra Sarroch e Santa Margherita, non si è più presentato il problema degli scarichi delle stive delle petroliere, che portavano a riva chiazze oleose. «Una maggiore sensibilità generale, ma anche leggi sempre più severe, hanno permesso di circoscrivere questo fenomeno», spiega il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì: «Quanto avveniva in passato oggi non può più accadere, visto che le navi sono geolocalizzate dal satellite e una che sversa sostanze inquinanti in mare verrebbe subito individuata. Tuttavia non bisogna mai abbassare la guardia e vigilare sulla salute del mare».

