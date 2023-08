Lotta contro i furbetti dei rifiuti  

Tonnellate di spazzatura vengono buttate quotidianamente nelle strade di Capoterra, soprattutto in Via Emanuela Loi e nella strada che porta dal paese a Poggio dei Pini, passando dal cimitero. I lavoratori della Tecknoservice spiegano che i rifiuti vengono raccolti quando arriva la segnalazione da parte dei vigili e dai singoli cittadini tramite il numero verde. Chi butta i rifiuti non è solo chi non paga le tasse, ma anche chi è di passaggio in quelle strade: infatti si vedono molte bottiglie di birra lanciate nelle campagne. Qualcosa però si muove: sono scattate le prime sanzioni contro gli “sporaccioni”.

La vicesindaca

Silvia Sorgia commenta così: «Quelle zone vengono ripulite spessissimo, ma in mezza giornata si è punto e a capo. Mi è capitato di vedere anche cassette piene di bottiglie di birra messe in ordine e abbandonate per strada». Racconta anche che «la Tecknoservice ci ha dato una decina di telecamere da installare nel territorio. La situazione però è molto grave, vedo quotidianamente immondezzai, abbandonano anche i mobili. D’estate poi la situazione peggiora perché la gente che va e torna dal mare butta i rifiuti per strada».

Multe

Il Comune ha anche attivato i Puc (progetti utili alla collettività) tramite i quali i precettori del reddito di cittadinanza sono andati a pulire delle zone inquinate dalla spazzatura. Le sanzioni se si viene beccati a buttare rifiuti per strada partono da 250 euro fino a una condanna penale. Fino ad ora, spiega Silvia Sorgia, «i vigili sono risaliti a 20 persone che hanno buttato i rifiuti nelle campagne tramite l’analisi della spazzatura, ad esempio attraverso gli scontrini».

