Lotta contro gli incendi:  «Stiamo cercando volontari» 

«Cerchiamo volontari, abbiamo bisogno del loro contributo per affrontare la stagione antincendio». L’appello arriva da Luigi Pia, presidente della gruppo Avpcsa di protezione civile di Sant’Anna Arresi. «A giorni verrà firmata una convenzione con il Comune – aggiunge Pia – ci permetterà di entrare nel vivo per la campagna antincendio con tutte le coperture obbligatorie, comprese quelle finanziarie. Purtroppo quest’anno siamo in difficoltà con il personale. Nonostante tutto cercheremo di portare a termine la campagna antincendio per tutta la stagione. Invitiamo comunque tutte le persone che hanno a cuore la tutela del nostro ambiente naturale e del territorio arresino di contattarci. Il loro contributo è molto importante».

I presidente dell’associazione di volontariato ricorda che l’attività estiva non prevede soltanto l’impegno nella lotta contro gli incendi. L’Avpcsa si occupa anche di salvamento a mare. Tra qualche giorno verrà definita la pianificazione delle attività estive nelle spiagge del litorale.

«Si tratta di un servizio molto importante: è prevista l’installazione di due torrette di avvistamento nella spiaggia di Porto Pino – conclude Luigi Pia – durante la giornata il bagnino sarà operativo dalle 10 alle 19. Il servizio sarà garantito fino a metà settembre». (f. m.)

