Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna  

Le due missioni principali, salvare vite umane e tutelare l’ambiente marino, vengono affrontate in alta quota. Quando l’elicottero della quarta sezione volo della Guardia Costiera di Cagliari decolla dalla base di Decimomannu, l’equipaggio è pronto a gestire ogni imprevisto. Dal 2018, anno della nascita della sezione elicotteri in Sardegna, l’Isola può contare sugli “angeli” che viaggiano sui due AW139.

Le operazioni

La giornata nell’hangar di Decimomannu inizia con un briefing per stabilire obiettivi e rotta. C’è grande attenzione al Poetto e alle spiagge più frequentate del sud Sardegna, ma anche al rischio inquinamento. «Soccorsi a mare e tutela dell’ambiente sono le nostre principali missioni», ricorda il contarmmiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari. Alle 10 del martedì della settimana di Ferragosto, tutto è pronto per il decollo. A bordo, con i due piloti, ci sono l’operatore di volo e l’aerosoccorritore. «Quando arriva la segnalazione di un’emergenza», evidenzia Giuseppe Biasco, al comando della quarta sezione elicotteri della Guardia Costiera, «la centrale operativa valuta se far intervenire il nostro mezzo. Noi siamo pronti al decollo, sempre, entro 30 minuti».

Le difficoltà

Gli imprevisti sono dietro l’angolo. «Le condizioni meteo possono rendere complesso un intervento», conferma il pilota Valerio Perelli Modestini mentre l’elicottero sorvola lo specchio di mare del Poetto. Molte le imbarcazioni a ridosso della Sella del Diavolo. «Noi operiamo in tutta la Sardegna e in missioni nazionali». L’equipaggio è pronto a gestire un soccorso, una ricerca di un disperso a mare, così come l’evacuazione di un ferito da una nave. Quando si è sul punto critico, l’aerosoccorritore viene calato con il verricello. «Devo capire lo stato di salute e mettere in sicurezza la persona», siega Pablo Fabini, addestrato per questo delicato compito. «A volte devo essere anche psicologo». Nel naufragio del mercantile Cdry Blue a Sant’Antioco, nel dicembre 2019, si è calato diverse volte per portare in salvo tutti i componenti dell’equipaggio in condizioni meteo critiche. «Un’operazione difficile da dimenticare», ammette Fabini.

Missioni

L’elicottero sorvola Geremeas e la “perla” di Mari Pintau. Tante le barche ormeggiate. «Ogni situazione potenzialmente irregolare viene segnalata alla centrale che invia subito una motovedetta», ricorda Biasco. L’elicottero della Guardia Costiera è intervenuto anche nel recente devastante incendio di Punta Molentis, a Villasimius. «Eravamo in volo e in pochi minuti abbiamo raggiunto la zona, coordinando dall’alto le operazioni. L’aerosoccorritore è stato calato per dare un aiuto nei soccorsi ai bagnanti». Un’emergenza, precisa il contrammiraglio Stella, «che ha visto la spontanea partecipazione di tanti privati con le loro imbarcazioni». Il volo prosegue senza intoppi. E dalle spiagge chi osserva in cielo si sente un po’ più sicuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA