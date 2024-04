Lotta apertissima nei due gironi 

Il netto successo del Castiadas col Cus Cagliari mette un punto sulla corsa playoff del girone A: quando mancano 5 partite al termine del campionato, archiviata la promozione del Monastir, la squadra del Sarrabus compie il passo forse decisivo verso la qualificazione agli spareggi per salire in eccellenza, perché a quota 54 punti e a +6 dal Terralba Bellu terzo (ieri fermato sul pari a Guspini) si dovrebbe ipotizzare un crollo improvviso e francamente non alle viste. Viceversa è lotta aperta per la terza posizione, che stabilirà la sua sfidante. Oltre al Terralba sperano il Cus a quota 44 (nonostante la cinquina incassata ieri), il Pirri (43 punti, oggi in trasferta contro una Verde Isola quasi disperata), il Villamassargia (43) ieri vittorioso a Gonnosfanadiga, il Tortolì (42) nonostante il pareggio di 24 ore fa con l’Idolo, il Guspini (41) e l’Arborea (40) che attende l’Atletico Cagliari. Nella zona calda la Gialeto terz’ultima e prima delle retrocesse spera di risalire ma deve vincere lo scontro diretto con l’Arbus, che la precede in classifica (+6). Il Lanusei quint’ultimo ospita l’Orrolese.

Nel gruppo B l’Alghero è chiamato a rispondere al successo della Nuorese per restare agganciati alla capolista, per il momento volata a +4. I catalani ospitano il Santa Giusta, impegnato nella lotta per uscire dai playout, mentre l’Usinese (terza ora a -6) attendono in casa l’Ovodda, che si trova a pari punti col Santa Giusta. Match dunque apparentemente di identica difficoltà. Ha perso terreno la Macomerese, quarta a quota 58 dopo il pari di ieri col Sennori. In coda il colpaccio col Bonorva ha consentito al Porto Torres di scavalcare tre concorrenti per la salvezza e passare dall’ultimo al quart’ultimo posto. Oggi la risposta del Fonni col Coghinas e lo scontro diretto Abbasanta-Posada.

