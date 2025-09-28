lotta aperta per la qualificazione 

Seconda giornata di Coppa Italia per il calcio a 5 regionale. In C1 iniziano a definirsi i gironi, con tre squadre a punteggio pieno in attesa dell’ultima e decisiva gara.

Nel girone A al comando c’è la Fanni Futsal Sassari, che ha battuto 4-0 lo ZB Iron Bridge. Insegue l’Ichnos Sassari, che mercoledì ospita l’Alghero per l’aggancio in vetta. Nel girone B seconda vittoria in due gare per C’è Chi Ciak e Villacidrese. A Serramanna la squadra di casa si è imposta per 3-2 sull’Oristanese. A Villacidro i gialloblù hanno dilagato per 12-2 sul Futsal 4 Mori Villasor.

Più equilibrata la situazione nel girone C, con il Domus Perdaxius che ha vinto 1-0 in casa contro l’Atletico Sestu prendendosi il primo posto con 4 punti. A quota 3, insieme ai sestesi, c’è il Cus Cagliari grazie al 5-1 sul Decimo Futsal. Per conoscere tutte le qualificate ai quarti di finale bisognerà aspettare il primo novembre. Da sabato invece inizia il campionato.

Nel weekend si è giocata anche la seconda giornata della coppa di C2. Nel girone A vincono Gonnesa, 5-2 sul Malasainas, e Portoscuso, 3-2 al San Pio X. Nel girone B altro successo per la seconda squadra del Monastir con l’8-6 sul Sibiola Serdiana, mentre la Virtus San Sperate ha battuto 2-1 il Serrenti. Nel girone C, 7-1 del Sarfut21 sulla Dym Sport e 6-1 della Mediterranea sull’Uta. Nel girone D verdetto già scritto, con il passaggio del turno del Cus Sassari che ha superato 11-1 il Babylon nella sfida d’andata e perso 4-1 nel match di ritorno.

