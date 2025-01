Lotta allo spreco alimentare, la tesi vincente degli studenti 

Il loro “compito di realtà” ha vinto. Un elaborato speciale che ha spiegato come risolvere lo spreco alimentare. Le classi terze delle scuole secondarie di Simaxis e Solarussa primeggiano in campo nazionale con due lavori multimediali nel concorso “GlobalMente: attiviamoci per la cittadinanza Globale”, promosso dalla Regione. La terza B2 di Solarussa ha vinto il primo posto con il video “Risolvere lo spreco alimentare: difficile ma importante", staccando di un solo punto i coetanei della terza A di Simaxis, arrivati secondi con il video “Ogni persona conta”.

I ragazzi, seduti dal loro banco, hanno spiegato cosa si intende per spreco alimentare, i rischi e come si può fare per evitarlo. Hanno fatto esempi specifici e pratici che tutti possiamo seguire. «l messaggio degli studenti è incentrato sull'importanza di ridurre lo spreco alimentare, rivolgendosi a tutti i coetanei e non solo – spiega il dirigente Giuseppe Scarpa – nell’intento di ispirare gli altri a riflettere sul proprio comportamento riguardo al cibo e contribuire a un futuro più sostenibile». Ogni componente del gruppo ha portato il proprio apporto creativo e tecnico, mettendo a disposizione le proprie competenze. Le loro diverse passioni hanno permesso di creare uno spot in stile “Geopop”, che si caratterizza per la dinamicità della narrazione, la spontaneità degli interventi, il montaggio e la grafica accattivante. I titoli di coda si snodano sulle note di un brano rap con testi diretti, composti e cantati dagli stessi ragazzi.