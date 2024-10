Lotta allo spopolamento,  un bonus per ogni neonato 

“Tuilesi si nasce e si cresce” è un’iniziativa del comune di Tuili rivolta a sostenere le famiglie residenti con un contributo economico dedicato alla cura dei figli, soprattutto per nuovi nati e bambini in età scolare. Il programma si configura come azione per contrastare lo spopolamento e incentivare la natalità e prevede due principali forme di contributo.

Per i minori nati dal primo gennaio di quest’anno, è previsto un bonus una tantum di mille euro per la nascita. Inoltre, per i bambini nati dal primo gennaio 2020, viene concesso un rimborso annuale di 500 euro per le spese scolastiche e per l’infanzia.

Il contributo annuale sarà erogato fino al completamento della scuola primaria. Condizione: Isee famigliare inferiore a 35mila euro. Il contributo annuale, tuttavia, a partire dai 3 anni di età, è concesso solo se il minore frequenta la scuola dell’infanzia di Tuili o la scuola primaria, se attive.

Il programma si applica esclusivamente alle famiglie residenti stabilmente nel comune, e include anche i figli adottivi. «Proseguiamo come ogni anno con il nostro intento di voler sostenere le famiglie dei nuovi nati attraverso un contributo che possa essere un aiuto, e con la speranza che le nascite siano sempre in aumento», ha dichiarato il sindaco, Andrea Locci. (g. g. s.)

