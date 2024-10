Lotta allo spopolamento: corsa alle case a un euro 

A Ollolai proseguono con successo, le iniziative poste in campo da Comune e associazioni, in piena sinergia con la popolazione locale.

Il progetto delle case a un euro non accenna a fermarsi, attraendo al paese decine di interessati da tutto il mondo. Una coppia originaria di Cape Town, in Sudrafrica, ha appena acquistato un'abitazione nel centro storico.I coniugi sono stati attratti dal progetto di ripopolamento avviato nel 2015 dall’allora giunta Arbau in collaborazione con la cooperativa di Comunità: una scelta di vita, nel cuore dell’Isola, fra cibo a chilometri zero, paesaggi incontaminati e quiete. A raccontarlo è il sindaco Francesco Columbu, che ha accolto gli ospiti in Municipio per l’atto di vendita: «Siamo molto orgogliosi. Una scelta lungimirante dell’ex amministrazione Arbau, che siamo lieti di portare avanti, tra le ricette anti spopolamento e la promozione turistica del nostro paese». Contemporaneamente, si moltiplicano gli arrivi dei “nomadi digitali”, grazie all'iniziativa “Work From Ollolai”. Ad ultimo, quello della marketing manager statunitense Natalie Cumming che, nelle scorse settimane, ha concluso la sua tappa locale, con un dibattito pubblico. «Sono diverse le richieste pervenute nella casella postale del progetto - conclude Columbu - finora abbiamo superato le 20.000. Un risultato inatteso che ci ripaga di questa scommessa». (g. i. o.)

