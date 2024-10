Lotta all’insetto vettore, Maieli (FI): «L’azoto liquido antilarve?  Bartolazzi dice cose fantasiose» 

Veterinario di professione, che per 25 anni ha visitato ovili all’antica e aziende moderne, il consigliere regionale Piero Maieli (Forza Italia) ha pensato «di buttarla in caciara». Insomma, spiega, «ho detto che, se tanto ci dà tanto, assieme all’azoto liquido si potrebbe considerare il gin tonic, visto che il gin disinfetta e il ghiaccio abbassa la temperatura».

Scettici e perplessi

L’idea dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi è stata accolta dall’opposizione con un ventaglio di emozioni manifeste che vanno dallo scetticismo allo sconcerto, dall’ilarità alla perplessità. Più composta e contenuta la maggioranza. Il collega dell’Agricoltura Gianfranco Satta si è limitato a puntualizzare che Bartolazzi «faceva riferimento unicamente alla necessità di abbassare la temperatura delle pozze dove proliferano le larve dell’insetto vettore del virus della Lingua blu», senza commentare oltre. Chi commenta, e a pieno titolo per via della professione, è Piero Maieli, che, se anche ha cambiato partito passando dal Psd’Az a Forza Italia, è rimasto un veterinario. «L’idea di Bartolazzi? Voglio essere buono: è un’ipotesi fantasiosa».

Le parole all’Assemblea

A questo punto è bene ricordare cos’ha detto l’assessore alla Sanità in Consiglio regionale. Intervenendo sul dibattito riguardante l’allarme Lingua blu, ha parlato di «un’opportunità» nella lotta all’insetto vettore del virus. Ho cognizione, ha spiegato, «che con alcuni abbassamenti della temperatura, le larve potrebbero essere disinnescate. Si potrebbe pensare, non è un’idea ma un’opportunità scientifica, di poter freddare alcuni bacini dove queste stazionano. Esiste l’azoto liquido che potrebbe anche essere utilizzato in condizioni di emergenza proprio per freddare i bacini. Non una soluzione, ma un’opportunità che ci dà la scienza».

Materiale pericoloso

«Fantasie», sintetizza Piero Maieli. «Intanto l’azoto liquido è un materiale pericoloso e altamente infiammabile, tanto che è necessario fare il trasporto eccezionale. Ma poi, come lo si vuole diffondere? Congeliamo i laghi e ammazziamo la microfauna e la microflora, larve, pesci e rane?». «Senta, io faccio il veterinario libero professionista e giro le aziende da 25 anni. So di cosa parlo. Bisogna bonificare, e se certamente non si può fare una campagna come quella condotta contro la malaria, possiamo comunque intervenire con più soluzioni che dovranno andare insieme». Quali soluzioni? «Siccome la zanzara punge prevalentemente all’alba e al tramonto, potrebbe essere utile un ricovero mattutino e serale per gli animali. Tante aziende non hanno un capannone, e quindi si può ipotizzare un finanziamento per l’acquisto di questi tendoni che costano un terzo delle strutture in muratura e offrono riparo anche nella stagione invernale contro le intemperie».Siamo sempre nel campo delle ipotesi, sottolinea Maieli. «Poi tutte le azioni collaterali. Sono necessari i repellenti per gli animali, e certamente si può pensare di disinfettare le zone umide con insetticidi che non hanno effetti collaterali sulle altre specie. Poi la campagna vaccinale, anche se, con ventisei sierotipi che si conoscono, la sorpresa legata alle varianti è dietro l’angolo». Sia chiaro, però, avverte: «Nessuno ha la bacchetta magica».

RIPRODUZIONE RISERVATA