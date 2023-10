Lotta all’influenza, nell’Isola disponibili 450mila vaccini 

A leggere le preferenze degli italiani, circa uno su tre pensa di vaccinarsi per l’influenza. E la percentuale sale sopra il 55% considerando gli over-65. A snocciolare questi numeri è un sondaggio eseguito in tutta Italia per Assosalute. C’è da sperare che si superino queste percentuali, soprattutto tra chi è a rischio per età e per presenza di malattie, giungendo al traguardo minimo atteso per gli over-65, ovvero il 75%. L’obiettivo è arduo, ma nell’isola ci si sta preparando a dovere.

Nell’Isola

Per la Sardegna si è proceduto ad acquistare oltre 450.000 dosi di vaccino, anche per migliorare quanto osservato l’anno passato. Nell’Isola nella scorsa stagione solo il 37,3% degli over 65 ha scelto di ricevere il vaccino, un ulteriore calo rispetto all’anno precedente. Ma attenzione: non conta solo vaccinarsi. E’ anche importante che la vaccinazione sia «su misura». «E soprattutto occorre fare in modo che a chi è avanti con gli anni o presenta condizioni che possono collegarsi ad un calo della risposta immunitaria dopo lo stimolo antigenico del vaccino sia offerta l’opportunità di un vaccino che sia capace di stimolare di più il sistema difensivo dell’organismo, risultando quindi maggiormente protettivo – ricorda Gabriele Mereu, responsabile Vaccinazioni del Servizio igiene Pubblica dell’Asl di Cagliari, che insieme a Paolo Castiglia, direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università di Sassari, e Guido Sanna, medico di Medicina Generale di Cagliari, sarà protagonista della trasmissione “Influenza, ad ognuno il giusto vaccino” in programma su Videolina oggi alle ore 21,30. «Occorre che la vaccinazione sia sempre più “personalizzata” in base alle necessità di ogni persona», fanno sapere gli esperti. In particolare questo è importante quando si parla di anziani, ovvero le persone che più possono andare incontro a complicanze legate all’infezione virale. «In chi è avanti con gli anni è ha problemi legati a patologie croniche che incidono sul sistema immunitario (o anche terapie come quelle per i tumori) occorre sempre considerare il rischio dell’immunosenescenza, ovvero della ridotta risposta difensiva, che può rendere meno efficace la vaccinazione nella terza età», riprende Mereu. «Per questo abbiamo a disposizione vaccini specifici che possono sollecitare una risposta più intensa, e quindi risultare maggiormente protettivi nel caso si contragga l’infezione virale. Insomma: nell’epoca della medicina personalizzata, che vuole offrire ad ognuno la risposta migliore per il suo singolo caso, anche la vaccinazione antinfluenzale si adatta. Ed è fondamentale affidarsi al medico di medicina generale che può identificare caso per caso esattamente cosa serve alla persona che deve essere protetta dall’influenza. Perché bisogna tenere presente l’età anagrafica, ma vanno considerate anche le condizioni del proprio assistito, per decidere la modalità di prevenzione ottimale».

Prevenzione

Per il resto, ricordando che è sempre meglio ascoltare i consigli di chi si occupa della nostra salute anche per associare la vaccinazione per l’influenza al richiamo per la prevenzione delle forme gravi di Covid, proviamo a capire che tipo di influenza ci aspetta. La variante più diffusa, la H1N1, viene adeguatamente coperta dal vaccino antinfluenzale, il che è molto utile da ricordare in ottica di prevenzione. Quindi c’è da attendersi una stagione di media intensità pur se la diffusione dipenderà da diversi fattori, comprese le condizioni meteorologiche e climatiche. E non dimenticate che l’influenza “vera” è solo una. E non va confusa con i sintomi legati ai i tanti virus “cugini” di quello influenzale, destinati a circolare. Per loro, ricordiamolo, il vaccino non serve.

