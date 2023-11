«Lotta all’evasione vera, non presunta» 

Manca più di un anno a un eventuale referendum sul premierato, ma Giorgia Meloni già lancia il suo quesito agli italiani: «Voi cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario», dice guardando in camera nel video degli “Appunti di Giorgia”.

«Soltanto uno»

Alle sue spalle le foto dei predecessori: «Solo uno è rimasto in sella cinque anni, Silvio Berlusconi» ma «con due governi diversi», nota la premier, convinta che serviranno «almeno altri quattro anni» per vedere anche il suo viso incorniciato su quella parete. Poi la premier annuncia la sede del G7 italiano, dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia. E usa il passato per affermare che la «sola endemica ragione» delle difficoltà storiche dell’Italia è la «debolezza della politica». L’importanza di dare stabilità ai governi è la molla della riforma costituzionale. Che «non tocca i poteri del presidente della Repubblica» ma «evita i ribaltoni», come chiarisce anche nei videomessaggi all’assemblea della Cna e a quella della Confindustria di Brescia e Bergamo. Con quelle platee punta sulla volontà di cambiare l’approccio sul fisco all’insegna della fiducia Stato-cittadino: «Noi combattiamo l’evasione fiscale; quella vera, non quella presunta», dice pensando al concordato preventivo biennale approvato nei giorni scorsi dal Cdm: «Più lo Stato è comprensivo e cerca di venire incontro, più dovrà essere efficace nella sua azione quando qualcuno dovesse pensare di fregarlo». Un cambio di paradigma, ha aggiunto, per «spezzare l’insopportabile equazione secondo cui un artigiano, una partita Iva, deve essere un evasore per nascita».

Il verdetto di Fitch

Per la Cgia nel 2020 le piccole imprese hanno versato 19,3 miliardi di imposte, contro i 186 milioni dei gruppi Big Tech nel 2021. Ma il buco dell’Iva da 25 miliardi è pari a un quinto del mancato gettito dell'Ue. La riduzione della pressione fiscale è l'obiettivo, spiega il viceministro all'Economia Maurizio Leo, e si punta a «un meccanismo a due aliquote». Intanto sono stati accorpati i primi due scaglioni Irpef in parallelo alla manovra, che per Meloni è «seria» e «non getta risorse dalla finestra», come ribadisce a poche ore dal giudizio di Fitch sul rating italiano. La settimana prossima è attesa l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio, e in queste ore si lavora sui nodi principali. A partire dalle pensioni. Di fronte alle rivendicazioni dei medici, la ministra Elvira Calderone definirà a giorni l’intervento più opportuno. Due le ipotesi: la revisione delle aliquote solo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente e non anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, oppure il differimento dell’entrata in vigore della norma.

