Lotta all’evasione dei tributi, la riscossione affidata ai privati 

Via libera del Consiglio comunale all’esternalizzazione della riscossione dei tributi comunali, con un project financing che l’amministrazione di via Porcu conta di far partire dall’inizio del prossimo anno. Ieri il sì in Municipio, in attesa del bando che affiderà la gestione per 13 anni: si va dalla riscossione ordinaria di Imu e Tari, dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico e mercatale, alla gestione delle aree di sosta a pagamento, con la novità dell’imposta di soggiorno che si pagherà da marzo del prossimo anno.

Nel pacchetto rientra anche il recupero dell’evasione fiscale, che riguarda sempre circa il 40 per cento dei quartesi. «Nonostante le tante iniziative messe in campo», ricorda il vicesindaco Tore Sanna, «continuano a mancare 7 milioni di Tari che ogni anno non vengono versati al Comune». Da qui la decisione di ricorrere alla concessione a terzi della riscossione. «Ad essere esternata è solo la parte gestionale, il Comune continuerà ad avere il controllo sul fronte delle entrate tributarie ed extratributarie», assicura Sanna. Astenuti il Polo civico e il centrosinistra, FdI invece non ha partecipato al voto. «Questa amministrazione sta dalla parte di quel 60 per cento della cittadinanza che rispetta le regole», sottolinea Sanna. «Fatta eccezione per le famiglie che non sono in grado di pagare, l’obiettivo è convincere i furbetti che se vogliamo avere servizi di livello, sia per qualità che per quantità, occorre che tutti facciano il proprio dovere».

RIPRODUZIONE RISERVATA