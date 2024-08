Lotta all’evasione,  costi in aumento 

Chi paga in ritardo paga (ancora) di più.

La Giunta comunale di Serramanna ha ritoccato al rialzo i costi per gli atti e le procedure di riscossione coattiva dei crediti comunali (relativi a tributi e ad altre sanzioni amministrative) posti a carico del debitore moroso. Si tratta di rimborsi che dovranno essere corrisposti al concessionario della riscossione e di tariffe postali per il recapito degli atti emessi per ottenere il pagamento. Si va da un minimo di 1,33 euro per i solleciti ai 12,19 euro per le notifiche eseguite all’estero.

L’esecutivo del sindaco Gabriele Littera, che ha affidato alla società Assist spa il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti comunali, ha così adeguato i costi dei rimborsi degli oneri specifici per le attività coattive sostenute, in percentuali diverse rispetto alla somma dovuta. A conti fatti, il debitore moroso dovrà pagare (oltre a quanto dovuto) una cifra extra che sarà calcolata in base ai tempi di riscossione e all’importo: lo zero per cento nel caso il pagamento entro i primi sessanta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento esecutivo, il tre per cento per pagamenti assolti dal debitore entro i primi 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione fiscale, oppure tra il 61° e il 120° giorno dalla data di esecutività dell’accertamento e fino a un massimo di 300 euro, e 6 per cento nel caso il debitore effettui il pagamento della somma omessa (a titolo di tributi e tasse comunali o sanzioni codice della strada) oltre i 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione fiscale, oppure oltre 121 giorni dalla data di esecutività dell’accertamento esecutivo fino ad un massimo di 600 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA